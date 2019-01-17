理科太太一句話 庫存書賣翻
去年中，金石堂城中店熄燈，昔日的重慶南路書街變成商旅、共同工作空間聚集地，而曾經遍地開花的獨立書店，去年到今年初也有幾間知名書店如「偵探書屋」、「永樂座」、「東海書苑」等即將歇業，加上地方的傳統書店大量消逝，帶給出版業不小的衝擊。然而出版社仍然積極突圍，更深入了解客群，也搶搭時事議題賣舊書，有些經典書則重新包裝再出版。
時報出版董事長趙政岷表示，如今出版社要面對的，不只是書店通路，而是需要走上第一線，更貼近消費者、讀者的心思，「面對這樣的閱讀環境，除了盡量大書做大，再來就是要做到分眾經營，精準行銷。不見得所有的書都要一視同仁地鋪貨，也要加強直播、網路活動，以及跟網紅、部落客合作，這部分帶來的效益就非常明顯」。
像是日前網紅「理科太太」和蔡依林對談的影片，提到《被討厭的勇氣》、《脆弱的力量》等書，就讓已經出版5年的《脆弱的力量》銷售一空，不少讀者看完影片就跑去書店買書，買不到還得訂購，也讓店員驚嘆，「原本全台庫存不過才10本，怎麼突然這麼多人要買？」
去年引起台灣媽媽們瘋搶爆買的「大野狼」書展，主打低價銷售國外出版社的外文童書回頭書，似乎讓回頭書成為新機會。不過國內也有出版社成立回頭書店，或舉辦回頭書展，想靠低價吸引讀者，實驗下來卻發現效益有限。趙政岷表示，「去年就很明顯發現低價不一定賣得掉書，回頭書的效用逐漸在遞減，代表出版的衰退，還是跟人們生活型態、對於擁有書和閱讀的看法轉變有關」。
(中國時報)
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