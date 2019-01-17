企業送暖 900萬善款陪弱勢圍爐

2019年01月17日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

邁入20年！台中市精湛建設16日舉辦「送愛到人間」圍爐餐會，今年擴大送愛，逾130家企業及個人贊助，募集900萬元善款物資，除贈送社福團體設備，交通車也加碼翻倍。發起人精湛建設總經理陳志聲說，願有生之年一直陪伴弱勢孩童，年年歲末圍爐、送禮物。

「麥當勞叔叔來囉！」小朋友見到活動的「神祕嘉賓」，開心歡呼尖叫，千人席開90多桌，大家站起來跟著演出小劇場及帶動唱，現場一片歡樂。精湛建設昨日邀請家扶基金會、伊甸基金會等10家社福機構、400個家庭一同圍爐，場面熱鬧又溫馨。

「送愛到人間」圍爐餐會在拉拉熊與唐老鴨帶領下，將活動禮物車帶進場，台上還準備40份大玩偶、糖果、玩具，讓台下小朋友們抽獎。適逢豬年，一位弱勢學童抽到粉紅豬小妹玩偶，難掩喜悅地說：「我要抱著它睡覺！」學童們提早收到壓歲錢，感受社會滿滿的溫暖，都開心得不得了。

活動發起人陳志聲特別扮演米奇叔叔，與小朋友零距離接觸。他說，超可愛的「米奇」卡通人物，一直帶給大小朋友無數歡樂，就像「送愛到人間」活動辦20年，每年見到弱勢家庭跟孩童臉上笑容，深信一份真誠的尊敬與愛的關懷，能讓他們感受到，在他有生之年會不斷辦下去。

陳志聲強調，社福度寒冬，亟需大眾關懷，家中有遲緩兒、視障孩童的父母，身心及經濟負擔沉重，應支持並給予這些家庭更多關懷與尊重，目前面臨大環境及房地產不佳，他感謝企業做公益，大家有錢出錢、有力出力，提供資源協助。

(中國時報)