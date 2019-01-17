陶喆當爹倒數甜喊BonBon

2019年01月17日 01:19 中國時報 許雅淳 報導

金曲歌王陶喆與老婆Penny結婚4年多，2人都相當喜愛小孩，Penny將於3月生兒子，他們日前拍攝一家三口的幸福合照，只見Penny身穿紅色洋裝，肚子相當大，陶喆則俏皮的把老婆孕肚當成吉他來彈，十分逗趣。陶喆經紀人楊濮僕16日表示：「這對他們家是大事情，新成員的到來，Penny身體狀況還ok，肚子變大開心但比較辛苦，每天都有吃好。」

陶喆常隔著老婆肚皮跟兒子對話，暱稱寶寶「BonBon」，是法文親親的意思，經紀人也提到Penny這階段比較辛苦，陶喆跟全天下的爸爸一樣，對老婆的要求有求必應，十分體貼，經紀人笑說：「如果老婆想吃天上的月亮都拿給她！」

工作盡量當天往返

他商演邀約眾多，但為了陪伴老婆，現在出國工作都希望當天往返，否則就搭隔天最早班機回台。今年陶喆全家都在台北過年，料理手藝相當好的Penny，往年總會準備豐富年菜，但今年她正值孕期不便下廚，經紀人說：「年菜可能就要陶先生來負責。」

陶喆目前正籌備新專輯，進度約8成，加上將逢過年期間他在家不僅陪伴老婆，也有空閒時間可以多寫1、2首歌，預計等兒子出生後，再推出新專輯，屆時將雙喜臨門。

(中國時報)