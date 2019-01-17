鄭人碩放話追 小薰：他誰都把

2019年01月17日 01:19 中國時報 徐桐炘 報導

鄭人碩在片場愛撩妹，自稱沒和林予晞傳緋聞太可惜。（盧禕祺攝）

鄭人碩（左）和小薰不避嫌昨大方合影。（徐桐炘攝）

小薰和鄭人碩因《寒單》傳出緋聞，但其實小薰在片中是和胡宇威談情，僅胸貼和隱型胸罩上演背部全裸床戲，她還大膽抓對方的手摸上自己胸部，難道不緊張？小薰透露：「每一場戲都是在醉的時候拍。」回憶拍完床上戲分後，「好熱喔！2人都是汗。」不過胡宇威在旁提醒：「下次不要喝太多！」被糗是身上酒氣太重。

為飾演酒家女，小薰被導演黃朝亮安排到台東在地「小吃舖」見習，但曾被黃朝亮在其他演員面前飆罵：「妳給我放開來！不然我把妳換掉！」她之後都「醉了再上」，在片中連鋼筋都拖得動，拍床戲時也能壯膽。

胡宇威床戲包三層

胡宇威拍床戲做足安全措施，第一層是剪成章魚形狀的襪子，再穿丁字褲和內褲，他笑言包三層過緊，「拍完都沒有知覺了！」他在片中飾演處男，透露現實中18、9歲經歷「初體驗」，當時連對方的內衣釦子都解不開，14歲時則擔心吻功不足，和哥兒們一起對著可樂玻璃瓶口為練習接吻。

鄭人碩和小薰因該片結為好友並爆出緋聞，她表示：「哥（鄭人碩）有傳來說抱歉，但我覺得這種新聞看看笑笑就好，大家都是朋友。」2人近日首度一同受訪，不避嫌坐在彼此身旁，之前鄭人碩放話追小薰，他昨再度放話：「我誰都可以追啊！」小薰反問：「你有追我嗎？」更打槍：「他好花，誰都把，很擔心這樣的男人靠譜嗎！」該片23日上映。

(中國時報)