蔡昌憲驚嚇100秒噴淚
蔡昌憲（右）和老婆Vivian迅速造人成功，直喊太快了。（資料照片）
蔡昌憲去年11月娶回交往多年的空姐老婆Vivian，席開百桌邀請親友同慶，他更在16日分享即將當爸的喜訊，孕胎目前已經12周大，他表示因得知時還未滿3個月，直到最近才終於能公布喜訊，他開始做功課搜集懷孕資訊，並向醫生請教，「也開始慢慢學習如何當爸爸媽媽，但現在最重要的功課，是要努力幫小菜包（小孩暱稱）準備奶粉。」喊話歡迎工作多上門。
臉書影片中，蔡昌憲感動淚崩喊：「我要當爸比！」他表示當時是老婆要求戴耳機玩猜字遊戲，說出「我要當爸比」5字時還一度懷疑只是遊戲，但看著老婆拿給他的2根驗孕棒，終於確信此事，他也感性分享要當爸的心情，「是多麼期待妳／你的到來，沒想到這天這麼快就來了，我好感動！」
蔡昌憲表示還沒準備好，仍想著多享受一下2人世界，但得知新生命的到來，仍是無法言喻的開心，並且已為孩子取小名「小菜包」，「想到有一個小菜包加入了我們的生活，這真的是近年來聽過最棒的消息，老婆我愛你，只希望寶寶健康長大！」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。