蔡昌憲驚嚇100秒噴淚

2019年01月17日 01:19 中國時報 徐桐炘 報導

蔡昌憲（右）和老婆Vivian迅速造人成功，直喊太快了。（資料照片）

蔡昌憲去年11月娶回交往多年的空姐老婆Vivian，席開百桌邀請親友同慶，他更在16日分享即將當爸的喜訊，孕胎目前已經12周大，他表示因得知時還未滿3個月，直到最近才終於能公布喜訊，他開始做功課搜集懷孕資訊，並向醫生請教，「也開始慢慢學習如何當爸爸媽媽，但現在最重要的功課，是要努力幫小菜包（小孩暱稱）準備奶粉。」喊話歡迎工作多上門。

臉書影片中，蔡昌憲感動淚崩喊：「我要當爸比！」他表示當時是老婆要求戴耳機玩猜字遊戲，說出「我要當爸比」5字時還一度懷疑只是遊戲，但看著老婆拿給他的2根驗孕棒，終於確信此事，他也感性分享要當爸的心情，「是多麼期待妳／你的到來，沒想到這天這麼快就來了，我好感動！」

蔡昌憲表示還沒準備好，仍想著多享受一下2人世界，但得知新生命的到來，仍是無法言喻的開心，並且已為孩子取小名「小菜包」，「想到有一個小菜包加入了我們的生活，這真的是近年來聽過最棒的消息，老婆我愛你，只希望寶寶健康長大！」

(中國時報)