浩子幫阿翔撇接送情
謝忻去年12月底被拍到在阿翔車內「密會48分鐘」，日前又被拍到2人自馬來西亞一起返台，緋聞中仍不避嫌；搭檔浩子、小甜甜16日錄製《請問你是哪裡人》時直呼「真的不可能」，浩子還爆料，「我們感情好到她（謝忻）會在我車上或是阿翔車上脫光，趕場換衣服！」謝忻的閨蜜小甜甜則說，「她喜歡聰明、腦子裡有東西的男人，比起來她應該會比較欣賞浩子」，極力否定緋聞。
小甜甜表示，「之前浩子帶著全家去環遊世界，她就覺得浩子是很帥、很有魅力男人！」認為謝忻與阿翔、浩子、胡瓜因主持節目感情都很好，常一起吃飯聚會，且浩翔都有老婆，根本不需要聲東擊西，緩頰說：「現在要趕快幫她（謝忻）找一個好男生。」
謝忻與阿翔的緋聞成為好友調侃的對象，日前民視除夕特別節目錄影時，瓜哥領軍主持群接受聯訪，原本2人坐一起，後來謝忻幽默暗示，瓜哥才趕緊坐到中間把他們隔開。浩子則對2人密會48分鐘大開玩笑說：「就是拍到的那樣！」反倒是阿翔緊張地大喊：「我們彼此都很熟，不是緋聞，是烏龍。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。