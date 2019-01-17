2019年01月17日 01:19 中國時報 蕭雅玲 報導

謝忻去年12月底被拍到在阿翔車內「密會48分鐘」，日前又被拍到2人自馬來西亞一起返台，緋聞中仍不避嫌；搭檔浩子、小甜甜16日錄製《請問你是哪裡人》時直呼「真的不可能」，浩子還爆料，「我們感情好到她（謝忻）會在我車上或是阿翔車上脫光，趕場換衣服！」謝忻的閨蜜小甜甜則說，「她喜歡聰明、腦子裡有東西的男人，比起來她應該會比較欣賞浩子」，極力否定緋聞。

小甜甜表示，「之前浩子帶著全家去環遊世界，她就覺得浩子是很帥、很有魅力男人！」認為謝忻與阿翔、浩子、胡瓜因主持節目感情都很好，常一起吃飯聚會，且浩翔都有老婆，根本不需要聲東擊西，緩頰說：「現在要趕快幫她（謝忻）找一個好男生。」

謝忻與阿翔的緋聞成為好友調侃的對象，日前民視除夕特別節目錄影時，瓜哥領軍主持群接受聯訪，原本2人坐一起，後來謝忻幽默暗示，瓜哥才趕緊坐到中間把他們隔開。浩子則對2人密會48分鐘大開玩笑說：「就是拍到的那樣！」反倒是阿翔緊張地大喊：「我們彼此都很熟，不是緋聞，是烏龍。」

(中國時報)