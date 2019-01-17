小S工作陷矛盾 想退隱又想賺錢

2019年01月17日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

徐熙娣（小S）16日出席7-ELEVEN「及早救智」記者會公益募款記者會，她坦言現在工作的心情很矛盾，「現在有時會沒自信，蠻想跟大S退出演藝圈，但又會想趁觀眾還喜歡我的時候，再拚一下，有機會賺錢就賺。」她表示，自己沒有到真正的想退出，想說休息半年，或減少工作量，但又覺得工作量也沒很多，就覺得算了。

身為3個孩子的媽，對於近日爆發虐童案新聞，她憤恨不平，原想在該新聞底下留言，但後來覺得自己是公眾人物，便把留言刪除，「我太氣了，真想叫這些虐童的人去死！」隨後又問：「這樣講會不會太過分？」

1人限買1樣禮物

日前郁方受訪時曾透露，遺產不留給小孩，小S昨表示，自己不太會花錢，現在賺的錢以後會留給3個女兒，她不覺得小孩會因為有錢而變得墮落，「我會默默把錢存起來，但從來不會跟她們講有賺錢留給她們。」

她也說，女兒還小的時候帶她們到迪士尼、環球影城玩，每次都會吵著要買禮物，但買來買去大多是買大玩偶，最後買回家不是收在櫃子裡，就是送給其他小朋友，為了不讓她們浪費錢買禮物，後來每次去樂園玩，小S就會規定1人只能選1樣禮物，卻沒想到反而給自己找麻煩，女兒都會猶豫不決要選什麼禮物，而問她意見。

(中國時報)