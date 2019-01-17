對決那那大師 蔡健雅自比外星人

2019年01月17日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

隨著閱聽習慣的改變，越來越多發片歌手視YouTuber的網路節目為最夯宣傳管道！蔡健雅首度與YouTuber「Tina那那大師」合作，宣傳新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》，自稱是外星人下人間上通告；蔡依林（Jolin）、黃子佼則是到擁有超過80萬人訂閱的「理科太太」接受專訪。

蔡健雅和「Tina那那大師」侃侃而談內心世界，當她看到自己第1張專輯封面，坦言當年被封「女伍佰」感到沮喪，現在則已經接受且愛上這個封號。提到讓她首奪金曲歌后的專輯《雙棲動物》，她則透露當時曾萌生退出演藝圈的念頭，「那時已經很想放棄，不想再唱歌了，我覺得沒人要我，我想這是最後一張專輯了吧。」但這張專輯反讓她邁向天后之路。

合作YouTuber效益高

據悉，通常一線級大咖和YouTuber合作不用支付金額，YouTuber可藉影片流量獲得收入，或是和藝人談其他的曝光方式，彼此互惠。而一般找YouTuber合作影片的行情價，一支影片約10萬至20萬元不等，知名度、流量高的YouTuber，粗估20萬元起跳。

和YouTuber合作，未必能馬上得出專輯銷量的實質成長數字，但話題效應的擴散，在1天內就能立刻看得到。以Jolin和理科太太為例，Jolin難得的自我剖析及談到昔日戀情，再加上理科太太的當紅人氣，影片推出後媒體全都跟進追新聞，當天也是Jolin的北京發片記者會，雙重話題發酵下，使得Jolin發片及新歌，透過網路擴散操作，達到「1＋1＞2」的宣傳效益。

除了上節目，唱片公司也會安排網紅在新歌MV中參一咖，像是嚴正嵐〈I don't 姑息〉MV找來阿翰跨刀，謝和弦則和「那對夫妻」合作新歌〈幸福不上鎖〉，都能瞬間吸睛，創造話題。

(中國時報)