吳姍儒號召認購年菜助偏鄉
蕭秉治（左）提前和108歲王爺爺過年。
吳姍儒16日出席「2019年偏鄉弱勢孩童過年狀況調查」記者會，號召大家響應送愛偏鄉行動，認購年菜紅包。她連續2年過年都因感冒在醫院度過，有一次主持活動結束後，一下台全身冒冷汗，還發高燒到40度，當場被工作人員送到醫院，讓她開始體會到健康很重要。
她去年底請了20天長假，到歐洲度假，為此主持的《小明星大跟班》還因她請假休棚，讓爸爸吳宗憲忍不住罵她「是不是職業倦怠？」她無奈說，自己5年沒放過長假，才決定放大假去歐洲玩，果真放完假回來工作，健康指數都變好了。
蕭秉治16日在華山基金會的的帶領下，來到108歲「人瑞」王爺爺家，他因妻子在22年前逝世，成了獨居老人，蕭秉治提前陪王爺爺過年，幫忙張貼春聯，並送上蘋果、脆瓜、鱸魚，還邀約王爺爺27日參加「第29屆寒士吃飽30尾牙」。他出錢又出力，在寒士尾牙捐了4桌，以及紅包、老人1年服務經費。
蕭秉治今年過年和家人吃完年夜飯後，大年初一就要飛到洛杉磯催生新專輯，新年新希望是創作靈感源源不絕。
(中國時報)
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