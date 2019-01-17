TANK循序漸進戒酒

2019年01月17日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

呂建忠（TANK）重回歌壇推出創作新專輯《新計劃》，他過去飽受遺傳性心臟病發病之苦、親人驟逝等打擊，曾用酒精麻醉自己，甚至酒駕撞傷婦人、醉倒在舞台上，他感嘆：「真不知那時自己在想什麼，明知道等等要上台演出，卻還是喝了酒，唱沒幾句就醉倒在舞台上，也讓粉絲嚇壞了，真的很對不起大家。」

他看到新聞事件父親因肉圓未加辣而暴打兒子、老婆，以過來人身分表示，「因酒醉而控制不了情緒施以家暴，我深深感到遺憾與心疼，這位父親做了很糟糕示範，喝酒過量除了傷身，延伸就是造成許多可避免的傷害。」

他分享自己戒酒過程，坦言「要馬上戒掉絕不可能，我是循序漸進，每天喝變成2天喝一次，讓自己漸漸降低喝酒的次數與飲量。」想喝酒時就嘗試轉移這分誘惑，看看電視、外出散步或聽喜歡的音樂，「最重要還是家人、朋友與歌迷給我的打氣。」飲酒過量有礙健康

(中國時報)