白冰冰捍衛名譽 喊告酸民
白冰冰16日力挺好友曾禎監製的電影《玩命貼圖》，提起膽量進戲院看恐怖片。她近日因代言高雄自掏腰包拍攝〈來去高雄〉MV，被網路酸民酸到爆，她終於忍不住怒火說：「已經蒐證好了，不爽的時候就會提告，不知道他們父母怎麼想的，如果知道請自制一下。」她決定要提告，捍衛自己的名譽。
白冰冰無奈說：「我是犯了大家啊？我是軟柿子啊？有我在也沒有不好，不要再來跟我生氣，欺負一個年長的女人家。」她日前又拍了〈來去廈門〉，透露內容有好山好水跟自己的好臉龐，但這次是有收費的，「我只有兩個不收錢，〈來去高雄〉跟〈來去花蓮〉，價碼不能說太多，不然人家都想為何只在台灣不用錢。」
感謝炎亞綸相挺
她近來接到不少高雄商家的活動邀約，至於會不會在高雄開唱？她表示要唱就一定得收錢，「我不再做不拿錢的事了，沒拿錢都被說沒質感。」她也開玩笑說，對不起新北市長侯友宜，因為自己都還沒有幫到他。炎亞綸日前在活動上公開力挺她，她昨也向炎致謝，「非常感謝幫我說這幾句話。」
上周末蘆洲發生家暴案，一名男子只因不爽肉圓沒加辣就毆打妻小，後來嫌犯遭私刑被毆打，對此白冰冰脫口：「打得好！」她認為該父親打妻小專挑弱勢，是孬種行徑。
(中國時報)
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