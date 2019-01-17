梁詠琪當臭臉女警滿足導演私慾
導演彭浩翔（左）飾演梁詠琪前男友。
香港搞笑片《恭喜八婆》找來香港眾女星在電影中扮「八婆」，梁詠琪扮演女警，一展帥氣模樣，重心轉往家庭生活的她，許久沒有拍電影，「很開心拍一部賀歲作品，演的心情很好。」而導演彭浩翔客串演出她的前男友，讓她忍不住笑說：「每次和彭導演合作，都是來負責滿足他的慾望啊！」
梁詠琪對警察扮相相當滿意，「忍不住一直站得很挺！」樂到想立刻傳造型給老公和女兒，「很怕他們以為我真的成了警察啊！」不過相較其他搞笑角色，她在片中負責擺臭臉，「所以我在片中不停吵架，有一種發洩的感受，平日都很少吵架啊！即使拍吵架戲都很享受。」
她得知彭浩翔演她前男友後大笑不止，直呼每次和他合作都會出乎意料，「之前演《香港仔》彭浩翔安排我演出洗澡戲，他說我滿足了他的慾望，這次又扮演我的前男友，好像每次拍他的電影，我都有種吃虧的感覺。」她也嗆聲不會為配合對方身高穿平底鞋，「他會找我演就是看上我比他高吧！」該片2月27日上映。
(中國時報)
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