王心凌〈愛你〉揪王少偉勾起青春回憶

2019年01月17日 04:10 中國時報 蕭雅玲

王心凌日前登上台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》，擔任除夕特別節目表演嘉賓，暌違9年再度登上《紅白》，她一連帶來17首經典組曲，為了這次的演出，表演團隊歷經一個多月的反覆調整，從慢歌唱到快歌，連服裝也搭配歌曲的形式做變化，但最近腦筋經常一轉頭就短路，最擔心演出時忘詞，幸好做足準備沒失誤，零負評的演出嗨翻小巨蛋。

這回帶著經典作品回歸《紅白》舞台，王心凌巧遇昔日伙伴王少偉，2人憑藉著良好默契，接受主持群提議，即興來了一段當年紅遍大街小巷的〈愛你〉，勾起全場觀眾15年前的感動。王少偉表示：「從剛出道的青澀，到15年後的現在，能在《紅白》舞台再次合體，有不同的火花和感覺，兩個人都成長了很多，也更成熟了。」

王心凌每年過年都會回家跟爸媽團圓，特別珍惜全家一起圍爐吃水餃的時光，她說，姑姑都會在水餃裡包硬幣，只要吃到的人就可以多領一個紅包，讓她每年都很期待水餃端上桌，一點也不在乎身材問題，「因為過年就是要養胖自己，開心跟家人聚在一起最重要！」

(中國時報)