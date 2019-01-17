簡嫚書葛蕾 角落排除負能量
簡嫚書、葛蕾正在排練表演工作坊舞台劇《花吃花》，兩人16日抽空前往松菸文創園區欣賞寬宏藝術主辦的「角落小夥伴~窩在角落的生活」特展。近期忙於排戲的兩人笑說，好久沒呼吸到悠閒的空氣，因最近每天實在是太忙太累，回家很快倒頭就睡，但身邊朋友Po出「角落小夥伴」打卡文，所以她們有空檔一定要來看看超萌系的角落，一掃劇中被霸凌的負能量情緒。
簡嫚書表示，想到「角落」，總是會聯想到排擠、邊緣、黑暗等負面名詞，但看完特展後，覺得「角落」讓人好放鬆好安心。她很喜歡「炸豬排」這個角色，平常吃炸物時也會留下一些屑屑在角落，會開始想像如果他們有生命的話應該很有趣。
但被問到是不是也喜歡待在角落時，簡嫚書笑說，最近一直在劇場排練霸凌的橋段，對於角落多少還是有點陰影！
葛蕾看完展也表示，原本還不太認識這些角色，看完後覺得：「糟糕！我購物慾要爆發了！每一個小夥伴都好可愛我都想帶回家！」
找到療癒的地方
兩人看完「角落」展後，見到隔壁的「1/100迷你小人世界-寺田尚樹的療癒特展」，笑稱戲裡被一堆小人環繞，一定要去看看小人展！一進到展館內，她們馬上被完美的手藝吸引，目不轉睛盯著展示盒內只有一元硬幣不到的紙模型，葛蕾驚呼：「天啊！也太小太可愛了吧！」簡嫚書也覺得看展讓她暫時脫離戲劇的世界，來到個療癒的地方。
(中國時報)
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