曾之喬：憂鬱症是人生中大便

2019年01月17日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

曾之喬近來在新書中分享多年前走出憂鬱症幽谷的心路歷程，以「有時候人生中以為的大便，其實是禮物」勉勵大家，自剖當年罹患憂鬱症就是活生生例子，憂鬱症在她看來就是人生中的大便，當時還有惱人的合約問題，但現在回頭想到種種經歷都是禮物，「我知道很多人跌倒後就沒再爬起來，但一個人如果能跌重重的一跤又爬起來，那是很大榮幸，那會變成別人拿不走的力量，我自己就是這樣走過來的。」

曾之喬現在對於「紅和不紅」沒那麼害怕，有時看一些演員對收視率很緊張，她卻從來沒什麼感覺，「身為一個演員，當下接受導演指令演出，中或不中，盡力了。不能說輸贏不重要，因為它也是一部分，如果直接切斷就是逃避。但永遠把輸贏看得那麼重要，那就永遠不會知道在這過程中盡力有多爽，因為只想著一定要贏，肯定會被牽制，過程中就會忘記享受表演、變得不踏實，不管輸贏，說不定還有意外驚喜。」

心念開花店

當初她拍偶像劇《寶貝四千金》，是以最後一部戲的心情去拍的，「我不是遇到低潮，而是當時是最豁達的1年，我覺得我有很多事要做，不想再搞演藝圈了，一輩子為了演藝圈這個來那個去，我想要做別的行業」，她當時想開花店，沒想到花店沒開成，該劇卻成了她演藝生涯的轉捩點，「我變成有戲可以選，在那之前我都是求人家、還要被挑，瞬間好像命運翻盤一樣，演藝事業又忙碌起來。」

她感嘆這高峰不知不覺又過了4年，想開花店的念頭沒斷過，「我太想做某件事的時候就會去了，哪天真的開花店，我會當重心不會當副業；拍戲真的太累，我沒決心一輩子當演員，當然也不能鐵齒。」她去年說她不拍戲，果然說到做到，「我不演戲不會死，不是不會餓死，而是『演員』沒辦法定義曾之喬這個人，演戲只是我其中傳達訊息的媒介、說我想說的故事，所以沒有非要演個幾10年，唱歌又更沒這個決心了。」

人生倒著活

曾之喬出道得早，生活態度從緊到鬆，人生是倒著活，她12歲就決定要當歌手，當時給自己的期限是18歲要發片，沒想到13歲就被發掘，「我當時覺得凡事要照我的計畫發生，最後所有事情不但發生還超前，後來拍戲，我也曾計畫1集要拿多少錢，拿到了，心卻病了（憂鬱症）。」人生重來過，還想這麼早出道？曾之喬認真說：「我滿相信命運的，以我的理解，它還是必然會發生，逃不了。」

(中國時報)