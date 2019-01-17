劉以豪酷暑下海裝冷嘴角露餡
陳庭妮（左）、劉以豪海中拍戲玩開了。
劉以豪與陳庭妮在《種菜女神》經過重重考驗，終於正視彼此的心意，一場劉以豪在海裡向陳庭妮堅定告白、接著接吻的戲，畫面看起來唯美又浪漫，兩人還在寒冬中不時驚喊：「水好冰、好冷！」但導演一喊卡，兩人竟立刻瘋狂大笑，泡在海水裡不肯起身。
原來拍攝時正值酷暑，但因劇中時節是冬天，經常要穿著厚重毛衣、外套，所有演員都苦不堪言，這天能夠名正言順在海中玩水，兩人簡直樂翻了，一下水就變鴛鴦戲水、大打水仗，也因天氣炎熱，泡在海水實在太舒服，兩人臉上根本止不住笑意，陳庭妮笑說：「我們玩到導演、副導都崩潰，一直大喊：不要再玩了！」
同是模特兒出身的兩人，一時興起還在海中擺出許多時尚Pose，與身上的農活休閒服相當不協調，陳庭妮說：「時尚是一種態度，跟穿什麼無關。」而在岸邊「裝冷」的劉子千、舒米恩看著這一幕則是羨慕不已，劉子千苦著臉說：「我也好想衝下去，但一直被阻止。」
(中國時報)
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