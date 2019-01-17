林清介控妨礙名譽求償未果「告到底」

2019年01月17日 04:10 中國時報 李承陽 報導

學生電影始祖林清介導演3年多前拍攝電影《奇幻同學會》，找來庹宗華、李興文等人主演，未料電影上映前被爆劇本疑似剽竊，遭另一位共同編劇薛少軒接連提出刑事、民事等告訴，最終未果，兩人為劇本版權各持己見鬧醜聞，該片的票房成績也不佳。

之後林清介反告薛少軒、同業呂俊銘妨礙名譽，時隔2年，日前判決書已出，依舊是不起訴處分，林清介本人還未收到判決書，猜測應是時效已過，他無奈說：「我只是想幫一個年輕人（薛少軒）修改劇本，卻惹得一身腥，當時我還提拔他，編劇欄他掛前面、我掛後面。」

林清介還說，若非判決時效性的問題，會堅持再上訴，「當時提告求償，法官要我補充損失的部分，就把部分拍攝成本、自己借的錢、導演費加總約300萬；再提告就改成精神損害的賠償，一定告到底。」強調自己此生拍過20幾部電影，不缺這一部，但背黑鍋2年受盡折磨，還是想尋求公正。

(中國時報)