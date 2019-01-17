曾莞婷挺胸方城戰 李沛旭驚歎來陰的
曾莞婷（後左）在片中不吝於秀出美胸，李沛旭在旁看傻了眼。
賀歲片《大三元》以麻將對決為主題，演員陳嘉樺（Ella）、李沛旭、曾莞婷、許富凱等人組成「無連莊」切磋牌技，Ella笑說李沛旭演出「變態又好笑」，讓李沛旭不得不解釋說：「這是不小心演一演就變這樣，不小心就散發了一點個人的魅力！」在拍房間場景時，他也大膽開導演陳怡妤玩笑：「唉呦，好情色喔！你是不是喜歡床邊都有貼鏡子，你這個小壞壞，但我也很喜歡！」
羅時豐和王彩樺首度在片中飾演夫妻，卻超有默契又逗趣，拍攝現場更是笑聲連連，李沛旭則爆料曾莞婷拍戲更是出大絕，「直接把『長輩』（胸部）都端出來了，真的是來陰的！」
李沛旭表示無法忘懷曾莞婷在片中最高潮的大決戰戲碼，「那天莞婷就是默默地跟大家打招呼，但到正式拍的時候，一個拍特寫的鏡頭，直接給我出大絕招，帶動了現場的氣氛！」他大嘆曾莞婷直接挺出「胸器」，眾人都驚歎不已。
王彩樺則大讚曾莞婷和李沛旭「胸前都很有料」：「你們兩個都很彈捏！」該片2月1日上映。
(中國時報)
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