崔子格愛女當爸媽面耍大牌
崔子格5歲愛女崔栩維在新歌〈容閎爺爺〉獻聲。
大陸歌手崔子格和音樂人老公崔恕結婚9年多，育有5歲女兒崔栩維（Silvia），近日一家三口合作新曲〈容閎爺爺〉，由Silvia主唱，夫妻倆則委身「配角」助唱。自小古靈精怪的Silvia抓緊機會「耍大牌」，上台演唱前除了主動提點爸媽意見，對演唱項目東挑西選，還霸氣發言：「我現在是藝人，要有藝人規格的要求。」讓崔子格哭笑不得。
〈容閎爺爺〉由崔恕填詞、作曲，為紀念愛女就讀的容閎幼稚園而特別創作。由於夫妻倆工作忙碌，女兒大多時間託給住珠海的爸媽照顧，Silvia和爸媽相處雖少，感情絲毫不疏離，更不時童言童語，逗笑夫妻倆，成為兩人的開心果。崔子格、崔恕也為給愛女良好教育，特地讓她就讀容閎幼稚園，希望學貫中西兼收的理念，從小接觸良好學習環境。
獲亞洲最佳女歌手獎
崔子格2018年一口氣發行3張專輯，其中更有第一張粵語專輯，為此還花了近5年時間學習粵語。她日前出席亞洲紅人盛典，以一身黑色中短露肩裙亮相紅毯，多次拿獎的她，又榮獲「年度亞洲最佳女歌手」大獎，但她感慨：「受今年行業大環境影響，每個藝人都很幸苦，但我依然堅持歌手之路。」
(中國時報)
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