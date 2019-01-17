澎恰恰當了12場女人自評75分

2019年01月17日 01:19 中國時報 林淑娟 報導

澎恰恰（澎哥）反串演出的音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》，首演12場日前完美收官，澎哥說：「如果現在要打分數的話，只有75分。」認為首先就要扣掉男性扮演的限制，基本分數不會高，但克服這點是最困難的，尤其大家起初看到的一定都是既有印象鮮明的「澎恰恰」，經過劇情入戲後，觀眾才會漸漸認同「陳麗卿」。

對於12場演出，10位特別來賓，10種不同結局的挑戰，澎哥表示：「困難點在於來賓角色要延續劇情，又要兼顧來賓本人的本質，要小心身分的混淆，又要好好利用。」例如和許效舜的演出，觀眾一定會先聯想到綜藝，但要如何將觀眾從刻板印象帶到劇中角色，到最後拋出淚點，就需細細經營。

與林美秀的場次故事雖逼哭觀眾，但因故事與林美秀的媽媽有親身相關，以至於演出時忘詞，兩人都在即興中想辦法把戲轉回來。與黃子佼的演出更是兩大綜藝天王首次「戲劇同台」，平時主持風格迥異的兩人默契極佳，結束時黃子佼更大方介紹孟耿如及她86歲的奶奶上台，孟奶奶還看戲笑到流淚。

(中國時報)