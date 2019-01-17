小宇送花力挺呂薔虧像求婚
呂薔18日將在西門町河岸留言舉辦「Dear Amuyi」LIVE演唱會，16日舉辦總彩，宋念宇（小宇）擔任她新歌〈灰燼〉的製作人、作曲，昨到場力挺，送上以紫色及紅色包裝的金莎巧克力花束，她笑喊：「好像求婚！」並直呼：「很久沒收到男生送我花了，就當提前收到小宇老師送的情人節禮物。」
他們首次見面是討論音樂作品，小宇提到自己不是多量產型創作人，花了1個月才給了2首不同方向的歌，呂薔說：「但你蠻快的，在期限前給了Demo。」她一聽到Demo就上癮，1天狂聽10幾次，小宇笑說：「太誇張。」
小宇待錄音室變嚴肅
她憶起在錄音室時，看到小宇不太愛笑、有點敬畏，他自認是嚴謹的音樂人，「唱不好不會讓妳回家，我在做每個歌手都會觀察狀態，合不來就下次見，我特別喜歡幫會唱的人寫歌，對她要求很高，她都有達到標準。」不過一離開錄音室，她發現小宇好像變了個人，直說「很Nice」，小宇回說：「總要裝一下，要有製作人的樣子。」
呂薔對於開個唱心情不緊張，不過最怕自己在台上Talking會變「乾面」（場面乾），小宇提到好友林宥嘉和粉絲的默契是「喝水時也有尖叫聲」，他說：「我喝水會沒人理我。」
(中國時報)
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