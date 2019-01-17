新春出遊住台南晶英 卡哇伊紀念禮帶回家
今年有長達9天的春節連假，各家飯店如火如荼搶攻新春出遊商機，台南晶英酒店推出每房6900元＋10％起的「晶豬如意賺」春節住房專案，把亮點放在隨房贈送極具府城味的紀念品，只要房客在大年初一至初三期間入住，就能把獨家禮品帶回家。
台南晶英飯店一向強調在地文化特色，這次送給房客的新年禮物也台南味十足，房客可從3樣禮物中挑選1樣，有最讓人少女心爆發的飯店限量馬卡龍色系泰迪熊玩偶、台南晶英與廣富號聯名設計的文青質感帆布酒袋，及包含富童趣的陀螺、毽子與4包所長茶葉蛋「御守蛋」在內的府城伴手禮袋。
為慶祝金豬新年，飯店即日起至2月8日還舉辦「豬樹如意鑽好康」抽獎活動，只要餐飲單筆消費滿2000元、透過飯店官網或電話訂房且房價高於3600元以上，就能拿到1張序號券，從大年初一至初五天天開獎，每日抽出50位幸運兒，有機會獲得台南香港來回機票、晶華國際酒店集團住宿卷等多達250項好獎。
(中國時報)
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