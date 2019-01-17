SIHH星光熠熠－休傑克曼擁超級粉絲
日內瓦國際高級鐘表展（SIHH）向來以奢華品味著稱，展覽期間各家品牌的代言人或品牌好友紛紛出席力挺，其中不乏國際知名巨星、名模，有了熠熠明星加持，更添風華。
王冠逸同框偶像 胡歌三箴其口
今年一如往昔，萬寶龍（Montblanc）代言人休傑克曼再度出席SIHH盛會，並以座談會的方式與粉絲見面，分享他與萬寶龍多年來的情誼，一身剪裁合身的西裝帥氣破表，偌大的展間擠滿人潮，人氣爆棚。在《延禧攻略》飾演海蘭察的王冠逸也受邀出席萬寶龍SIHH展，坦承他是休傑克曼的粉絲，拜萬寶龍之賜得以如願與偶像合影，特別開心。
伯爵（PIAGET）與明星的關係向來緊密，今年邀請《瑯琊榜》男主角胡歌、美國名媛奧莉維亞巴勒莫Olivia Palermo和美國男演員Michael B. Jordan出席伯爵在SIHH的展場和晚宴。日前胡歌被爆祕婚，為避免媒體提出尖銳話題，記者會不開放媒體採訪，但他提到「不說話的時候最有魅力」，為他的三箴其口找到了藉口。
亞曼達清秀可人 張鈞甯紅吱吱
積家表（Jaeger- LeCoultre）今年的巨星陣容堅強，包括《給茱麗葉的信》女主角亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、以《非關男孩》童星出身的Nicholas Hoult、《天菜大廚》男星Daniel Bruehl與會，三人還受邀前往積家瑞士總廠參觀並體驗組裝腕表。亞曼達身穿浪漫粉紅小洋裝佩戴積家甫在SIHH發表的Rendez-Vous Night&Day腕表，清秀可人。
IWC也不遑多讓，在SIHH舉辦的盛大晚宴邀請品牌代言人布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、張鈞甯、大陸新生代男星張若昀與會。張鈞甯在晚宴上穿上一襲大紅色褲裝，氣勢不凡，《天菜主廚》布萊德利庫柏身穿合身剪裁的西裝與會，一抹迷人笑容，讓全場粉絲為之傾倒。
(中國時報)
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