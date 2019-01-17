SIHH星光熠熠－休傑克曼擁超級粉絲

2019年01月17日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

萬寶龍全球品牌大使休傑克曼和巴西超模Isabeli Fontana出席SIHH品牌活動。（Montblanc提供）

《延禧》飾演海蘭察的王冠逸如願與偶像萬寶龍代言人休傑克曼合影。（Montblanc提供）

萬寶龍TimeWalker系列計時碼表，17萬4300元。（Montblanc提供）

紐約名媛奧莉維亞巴勒莫出席伯爵在SIHH的發表會。（PIAGET提供）

積家經典RENDEZ-VOUS女鑽表。（Jaeger-LeCoultre提供）

童星出身的Nicholas Hoult受邀體驗積家表的組裝過程。（Jaeger- LeCoultre提供）

《給茱麗葉的信》女主角Amanda Seyfried出席積家表在SIHH的展場。（Jaeger- LeCoultre提供）

伯爵品牌大使胡歌出席SIHH展場，搶先欣賞新表。（PIAGET提供）

伯爵ALTIPLANO陀飛輪腕表，表盤為隕石打磨，392萬元。（PIAGET提供）

張鈞甯身穿一身紅色褲裝出席IWC在SIHH表展舉辦的晚宴。（IWC提供）

IWC飛行員系列《小王子》萬年曆計時腕表，128萬4000元。（IWC提供）

IWC在SIHH舉辦的盛大晚宴，品牌代言人布萊德利庫柏盛裝出席。（IWC提供）

日內瓦國際高級鐘表展（SIHH）向來以奢華品味著稱，展覽期間各家品牌的代言人或品牌好友紛紛出席力挺，其中不乏國際知名巨星、名模，有了熠熠明星加持，更添風華。

王冠逸同框偶像 胡歌三箴其口

今年一如往昔，萬寶龍（Montblanc）代言人休傑克曼再度出席SIHH盛會，並以座談會的方式與粉絲見面，分享他與萬寶龍多年來的情誼，一身剪裁合身的西裝帥氣破表，偌大的展間擠滿人潮，人氣爆棚。在《延禧攻略》飾演海蘭察的王冠逸也受邀出席萬寶龍SIHH展，坦承他是休傑克曼的粉絲，拜萬寶龍之賜得以如願與偶像合影，特別開心。

伯爵（PIAGET）與明星的關係向來緊密，今年邀請《瑯琊榜》男主角胡歌、美國名媛奧莉維亞巴勒莫Olivia Palermo和美國男演員Michael B. Jordan出席伯爵在SIHH的展場和晚宴。日前胡歌被爆祕婚，為避免媒體提出尖銳話題，記者會不開放媒體採訪，但他提到「不說話的時候最有魅力」，為他的三箴其口找到了藉口。

亞曼達清秀可人 張鈞甯紅吱吱

積家表（Jaeger- LeCoultre）今年的巨星陣容堅強，包括《給茱麗葉的信》女主角亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、以《非關男孩》童星出身的Nicholas Hoult、《天菜大廚》男星Daniel Bruehl與會，三人還受邀前往積家瑞士總廠參觀並體驗組裝腕表。亞曼達身穿浪漫粉紅小洋裝佩戴積家甫在SIHH發表的Rendez-Vous Night&Day腕表，清秀可人。

IWC也不遑多讓，在SIHH舉辦的盛大晚宴邀請品牌代言人布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、張鈞甯、大陸新生代男星張若昀與會。張鈞甯在晚宴上穿上一襲大紅色褲裝，氣勢不凡，《天菜主廚》布萊德利庫柏身穿合身剪裁的西裝與會，一抹迷人笑容，讓全場粉絲為之傾倒。

(中國時報)