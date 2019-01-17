孟耿如在家只穿小褲求解放

2019年01月17日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

孟耿如穿上全台唯一的近百萬大衣，直說：「壓力很大！」MIU MIU貂毛皮草大衣92萬2000元、印花鑲飾水晶T恤3萬2000元、水晶鑲飾小羊皮裙5萬8000元、仿舊高跟踝靴3萬5000元，背Miu Confidential銀色小羊皮鍊帶包5萬8500元。（MIU MIU提供）

MIU MIU於台中開啟全新大遠百門店，並為全台首家使用大理石外觀。（MIU MIU提供）

MIU MIU貓咪圖紋芭蕾舞鞋，2萬8000元。（MIU MIU提供）

MIU MIU網眼布料水晶鑲飾休閒鞋，2萬7500元。（MIU MIU提供）

MIU MIU異材質拼接印花購物袋（捲起可收納為吊飾如上圖），全球獨家，4色共限量60只，1萬2500元。（MIU MIU提供）

女星孟耿如昨（16）日受義大利品牌MIU MIU之邀，為其台中大遠百全新專門店開幕站台。她於活動上選穿平常較少嘗試的品牌早春系列透視感洋裝，自稱全身上下最喜歡的單品，要屬俏皮可愛的粉色內搭衣及小短褲，平日不喜歡被服裝約束的她，坦言會趁家中沒有人的時候「大解放」，以只穿內褲的造型在家中享受一個人的自在時光。

選穿亮色系迎新春

接下來要積極投入舞台劇工作的孟耿如，打算過年時要和家人一同享受天倫時光，還聽信星座專家的話，要趁著有偏財運時，試一下麻將桌上的好手氣。她笑說，自己並沒有好牌技，但過年時會特別選穿亮色或螢光色的單品，讓自己換上好心情。

而古靈精怪的MIU MIU，也承襲年節前萬象更新的氛圍，於台中大遠百開出近60坪的全新門店。門店外觀一改以往金屬材質，為全台首家使用Bardiglio銀灰色大理石打造，搭配內部天藍色緹花圖騰壁紙及錦緞面料展示層板，營造出清新奢華的摩登感受。其中因應門店開幕而推出之全球限量款異材質拼接印花購物袋，可捲起收納為吊飾的特性，更為實用單品增添時尚巧思；另搶先上市的春夏芭蕾舞鞋款及水晶鑲飾網眼休閒鞋，亦格外貼合品牌活潑的核心精神。

(中國時報)