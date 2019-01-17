末日時尚重塑懷舊美國夢
COACH針對旗下4款Signature帆布包型推出「Print It數位印製服務」，消費者可自主選印製英文字母及主題圖案，服務加價區間落在1300至3500元不等，目前可於台北101品牌專門店中搶先體驗。（COACH提供）
COACH x 迪士尼聯名系列小飛象圖案針織衫，1萬6800元。（COACH提供）
COACH Rivington後背包，2萬7800元。（COACH提供）
名模劉雯日前於COACH上海2019早秋大秀上，即選穿具有「都會登山」風格的春夏造型現身，穿COACH色塊拼接翻毛外套7萬8800元。（翻攝自COACH微博官方帳號）
COACH x 迪士尼聯名系列愛麗絲夢遊仙境皮革Signature帆布拼接Riley手袋，2萬7800元。（COACH提供）
當南極冰川加速消融，全球環境變遷，來自紐約的COACH，則於昨（16）日於台北舉辦的2019春夏預覽活動中，提前奉上了「末日世界」的時尚光景。品牌創意總監Stuart Vevers，由去年夏日的一趟聖塔菲（Santa Fe）之旅中擷取靈感，並融合龐克搖滾、嬉皮牛仔等設計符號，重塑既復古又前衛的美式風格，搶先為想像中的未來封存紀念品般的代表作。
女裝系列整體圍繞「新浪漫主義」及「都會登山」兩大主題，沙漠色調伴隨洗舊的草原印花，柔和又個性十足。層疊皺褶和荷葉邊細節鋪陳的洋裝，點綴玫瑰或棕櫚印花，直指印象中懷舊的南方安逸國度，品牌標誌性的皮革工藝，則透過異材質拼接或羊毛絨等不同手法呈現。本季品牌亦再度與迪士尼合作，挪用小飛象、小鹿斑比等兒時卡通圖案於針織衫、配件品項之上，營造反差的赤子之心。
包款上，除有輪廓優雅洗鍊的Drew系列外，復刻1978年大容量的男士Musette手袋，也特色別具。而因應個人化風潮，品牌延續「Coach Create」客製化服務精神，去年底新增「Print It數位印製服務」，消費者可在使用Signature帆布材質打造之Camera、Riley、Charlie及後背包等4種不同包款上，印製自選的1～3個英文字母及主題圖案，印製服務售價區間大致落在1300至3500元不等，目前可於台北101品牌專門店中搶先體驗。
(中國時報)
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