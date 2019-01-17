百貨藝術裝置 豬事大吉

2019年01月17日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

台北101松智廣場24日起有「平安豬」剪紙裝置藝術。（台北101提供）

台北101四樓都會廣場24日起有「圓滿豬」小豬撲滿裝置藝術。（台北101提供）

比漾廣場「珠玉滿堂」BEYOND紅包袋，今起首4日持會員卡不限金額發票可兌換，限量1000份。（比漾廣場提供）

比漾廣場董事長潘慧珍（左起）、藝術家吳箏手持「珠玉滿堂」、「春嬉風潮」視覺海報迎金豬年，延伸至來店禮紅包袋、杯套和春節福袋設計。（郭家崴攝）

百貨迎金豬，透過豬年藝術裝置象徵諸事大吉，並以紅、橘、粉、金等繽紛配色讓視覺Young起來。比漾廣場開春第一炮，首度與新銳藝術家吳箏跨界合作「春嬉風潮」春節氣氛裝置，比漾廣場董事長潘慧珍表示今年是「豐收年」，要完成3年改裝計畫，並以「Attract Young」為目標，讓「人文、經典、好生活」訴求更深化。

吳箏作品首度前進百貨

24歲的吳箏師大設計系畢業，擅長攝影、平面設計和插畫，去年6月以會動的插畫《蛋》獲英國WIA世界插畫首獎，近期與雲門舞集2合作；作品首度進駐百貨，用年輕感的橘色為主調，搭配回紋元素，呈現傳統窗花、團扇和燈籠等視覺意象，吳箏說：「我第一次以傳統華人元素創作，希望藉此與大眾對話。」

春嬉風潮 服飾5折起

5樓Beyond Home在提供咖啡講座、料理食演等課程的「比漾生活習作社」外，昨（16日）起引進傳承德國150年釀造工藝的「德國油屋」百貨首櫃，讓消費者可自備玻璃瓶體驗從橡木桶打油的樂趣，更豐富Lifestyle面向。

比漾廣場董事總經理周寶文表示，今年第1季永和唯一一家電影院喜樂時代影城將在4樓開幕，6月底、7月初B2美食街會以「早市」為概念重新改裝，4、5樓再開新餐廳，娛樂、餐飲結合Lifestyle、追求年輕化，持續帶來全新的客群。

今（17日）起至2月3日「春嬉風潮」檔期，全館流行服飾5折起，指定品牌累滿3000送200贈品券；今年比漾廣場目標年營收21億元、較去年18.5億元增約14％，挑戰百貨年成長最高。

線上拍賣 助弱行善

台北101去年101隻金狗來旺快閃公益活動，線上捐款7分鐘秒殺，本月24日至2月17日再推101隻吉祥豬裝置藝術，包括松智廣場的平安豬、松智大廳的甜蜜豬、信義廣場的發財豬、4樓都會廣場的圓滿豬，一樣會線上拍賣，持續以藝術結合公益發揮愛心。

(中國時報)