百貨藝術裝置 豬事大吉
百貨迎金豬，透過豬年藝術裝置象徵諸事大吉，並以紅、橘、粉、金等繽紛配色讓視覺Young起來。比漾廣場開春第一炮，首度與新銳藝術家吳箏跨界合作「春嬉風潮」春節氣氛裝置，比漾廣場董事長潘慧珍表示今年是「豐收年」，要完成3年改裝計畫，並以「Attract Young」為目標，讓「人文、經典、好生活」訴求更深化。
吳箏作品首度前進百貨
24歲的吳箏師大設計系畢業，擅長攝影、平面設計和插畫，去年6月以會動的插畫《蛋》獲英國WIA世界插畫首獎，近期與雲門舞集2合作；作品首度進駐百貨，用年輕感的橘色為主調，搭配回紋元素，呈現傳統窗花、團扇和燈籠等視覺意象，吳箏說：「我第一次以傳統華人元素創作，希望藉此與大眾對話。」
春嬉風潮 服飾5折起
5樓Beyond Home在提供咖啡講座、料理食演等課程的「比漾生活習作社」外，昨（16日）起引進傳承德國150年釀造工藝的「德國油屋」百貨首櫃，讓消費者可自備玻璃瓶體驗從橡木桶打油的樂趣，更豐富Lifestyle面向。
比漾廣場董事總經理周寶文表示，今年第1季永和唯一一家電影院喜樂時代影城將在4樓開幕，6月底、7月初B2美食街會以「早市」為概念重新改裝，4、5樓再開新餐廳，娛樂、餐飲結合Lifestyle、追求年輕化，持續帶來全新的客群。
今（17日）起至2月3日「春嬉風潮」檔期，全館流行服飾5折起，指定品牌累滿3000送200贈品券；今年比漾廣場目標年營收21億元、較去年18.5億元增約14％，挑戰百貨年成長最高。
線上拍賣 助弱行善
台北101去年101隻金狗來旺快閃公益活動，線上捐款7分鐘秒殺，本月24日至2月17日再推101隻吉祥豬裝置藝術，包括松智廣場的平安豬、松智大廳的甜蜜豬、信義廣場的發財豬、4樓都會廣場的圓滿豬，一樣會線上拍賣，持續以藝術結合公益發揮愛心。
(中國時報)
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