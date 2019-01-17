過年禮盒季 限量搶預訂

2019年01月17日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

舊振南熱銷漢餅「采饌禮盒，經典的品牌綠豆椪，搭配手作零嘴與台灣茶品，820元。（舊振南提供）

新東陽「聚寶荷禮盒」，象徵送上裝滿金銀錢財的寶庫，送禮最適宜，860元。（新東陽提供）

黑橋牌「年年有魚禮盒Ｄ」，品牌經典香腸×台灣海捕烏魚子，醃漬12小時以上，2385元。（黑橋牌提供）

年節禮盒進入銷售旺季，傳統漢餅與肉品廠商都把握送禮熱潮，而今年原物料成本上漲，多家餐飲醞釀漲價潮。百年餅店舊振南表示，烘焙產業較不受影響，禮盒售價與去年差不多，主攻企業訂單販售；而經典粩類甜品也是春節限定，採用海藻糖製作，熱量相對較低，1月20日前預購可享85折優惠，預估春節整體業績可成長5％。

新東陽今年主攻新品頂級和牛牛肉乾等，限量2000盒，在禮盒外觀也設計中式宮廷的3層抽屜式，搭配喜氣的金色紅色，送禮大方。

由老牌肉品台畜創立的概念店ROU by T-HAM，嚴選世界精緻肉品，從日本國寶宮崎和牛、西班牙頂級伊比利黑豬肉、日本鹿兒島黑豬肉、美國加州BRANDT BEEF自然牛，到台灣關山晶鑽豬等，都有豐富選擇。黑橋牌則觀察到，特殊風味香腸的接受度提高，近3年成長都近30％，加上烏魚子在過年前2個月是盛產季，兩者結合成「烏魚子香腸」禮盒，限量搶購中，預計檔期業績可成長20％。

(中國時報)