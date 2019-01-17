2019年01月17日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

每年1月都要迎來電玩界盛事，今年已經踏入第17年的台北國際電玩展昨（16日）舉行展前記者會，今年不僅吸引了共24個國家、426家業者，帶來了多達2144個攤位，更預告25日至28日開展的玩家區，將首次聯合世貿一、三館同步登場，預計今年將吸引逾35萬人次參訪，為歷屆最大規模的台北電玩展。

各大遊戲廠商昨發表多項預告，像是每年電玩迷期待的PlayStation優惠，今年Sony下重本在25日至2月3日期間推出8000元有找的PS4主機等限定現省2000元優惠，除了送「PS4獨佔遊戲《Marvel’s Spider-Man》」以外，電玩展期間現場再加贈「DUALSHOCK 4無線控制器」，另外萬代南夢宮也預告，將在展上推出一款神祕大作，引發玩家的熱情期待。

而今年台北電玩展更首次邀請電競硬體廠商進駐，像是顯示卡大廠NVIDIA首進駐就公開其在CES上發表的GeForce RTX 2060與搭載Max-Q技術電競筆電，另外還有「TGS電競星光大道」，將舉行人氣線上遊戲比賽，25日更將首度呈現「ROBO-ONE TAIWAN二足機器人表演賽」，打造更全面多元的台北電玩展。

(中國時報)