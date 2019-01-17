和雲行動服務 2輪4輪都可租

2019年01月17日 04:11 中國時報 陳大任

租車服務新變革，和泰汽車旗下和運租車轉投資設立「和雲行動服務」新公司，結合先前iRent租車服務，再擴大提供包含4輪汽車／貨車、2輪機車、停車場、接送、大客車、腳踏車、平衡車等，會員用手機就能查詢、預約、操作、付款，其中機車租賃將與光陽合作，提供3000台路邊租還服務。即日起至2月底推出開業優惠，iRent租車送10％時數回饋、平日路邊租還享前3小時99元、平日門市租車1天999元起。和雲行動服務總經理謝富來、董事長田天明、執行副總經理黃國輝共同宣布新服務啟動。

(中國時報)