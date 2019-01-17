哈雷新電動重機 性能強悍

2019年01月17日 04:11 中國時報 陳大任

Harley-Davidson日前發表電動重機LiveWire，性能表現強悍，0-60mile/h（0-96.6km/h）加速只要3.5秒，而且巡航里程可達110mile、約177km，充電方式可以家用電源或快充站，在家充電只要一個晚上就能充飽，新車結合專用APP提供數據服務，包括車輛檢查、車身資訊、充電狀態，或是安全維護相關的服務。售價為美金2萬9799元，約台幣92萬7000元。台灣代理商已積極爭取中。

(中國時報)