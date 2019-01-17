我不是呷教的和尚 1

2019年01月17日 04:10 中國時報 文／星雲

「呷教」，台灣話，意思是「吃教」。

台灣才光復的時候，由於過去大家在日本人的統治壓制之下，生活清苦；有一些宗教就趁機會給你一些奶粉，給你一些衣服等日常用品，但是你要來信仰他的教。大家為了要生活吃飯，就改變了信仰。所以就有人說，這許多人都是「呷教」（吃教）的。

呷教，就是靠佛教吃飯。

自我懂得佛教以後，我就希望佛教靠我，我不要靠佛教。六十六年前（一九四九），塵空法師從浙江省普陀山託煮雲法師帶給我一封信，上面寫著：「現在我們佛教青年，要讓『佛教靠我』，不要有『我靠佛教』的想法。」他的這封信，洋洋灑灑寫了數千言。

其實，我和塵空法師並無太多的關係，只是一九四七年在焦山的第一屆中國佛教會務人員訓練班中，他是老師，我是學生，我們僅有一面之緣而已。但是「佛教靠我」這句話，一向以來成為我心中的一盞明燈，經常這樣充電，甚至發光，增加了我的信心力量。

我出身家貧，童年七、八歲的時候，在家裡靠父母吃飯，我就想要去做童工，賺錢貼補家用。後來，我清晨起來揀狗屎，傍晚出門拾牛糞，把它堆積起來可以作肥料，賣一點錢，大人很高興，我自己也很開心。

出家以後，佛教養我、教我，所以受到打罵委屈，我都不計較。因為，我白吃了寺中的米飯，還能不受教嗎？在南京棲霞，在鎮江金山、焦山，在常州天寧等多處參學，受春風、夏雨、秋霜、冬雪的教育中，我默默的學習、靜靜的長大，總想著：如何報答佛教的恩惠，我不能長期的靠佛教吃飯，我應該對佛教有所貢獻……這是我從小養成的觀念。

我曾說過，自許做一個報恩的人，並且發願：我要給人，不希望人家給我。所以師父志開上人「半碗鹹菜」的恩德，讓我立下弘法利生的志願，這就是我的本性。

到台灣來之前，十年叢林寺院關閉的參學生活，我幾乎每年都做飯頭（煮飯菜）、菜頭、水頭（擔水）等等苦行工作，這許多事不一定是我應該做的，但我自願發心承擔。我不曾休息過一天，自覺有一點特長，那就是煮飯菜供養大眾。其實，最初出家，我也沒有什麼志願，只想做一個飯頭和尚而已，並不想做一個人家說的「大師」，我覺得做飯頭僧可能是我人生最大的享受。

度過十年的寺院生活之後，有一個機會，我回到祖庭宜興大覺寺。這也是一個貧窮清苦的寺院，寺中有一片農場，我原本就是農家子弟，可以務農為生；寺院的附近有一所小學，我也很幸運的在裡面教書。我想，我做一個出家人，也要有所生產，在社會上，才不會被人譏為是社會的寄生蟲，也才不會給人批評是社會的消費分子。我不要靠佛教吃飯，甚至也不靠社會來救濟我，我要自力更生、自食其力。

不知道是什麼因緣，讓我從飯頭僧苦行的工作，流浪到台灣來；台灣人的善良、台灣的水米，養育我成長，甚至他們把我當作法師，要我講經說法。我最初想，所謂「是法平等，無有高下」，講經說法，與煮飯、燒菜供養大眾也是一樣，也就沒有怎麼去分別它，而漸漸走上弘法建寺、安僧度眾的道路。坦白說，現在九十歲了，你問我有什麼懊悔的事？那就是我不能做到最初想做的飯頭僧。

回想初到台灣的時候，我在中壢圓光寺做「水頭」，每天打六百桶的水供應全寺八十人使用；清晨天未亮，就拉車購買常住需要的物品，寺裡的掃地、淨頭、挑擔、收租穀、看守山林等行單，我從來沒有推辭過。我想，寺裡大眾對外省來的青年僧侶，應該會有一點好感吧！我自許要有供養心，方便人家吃飯，並不希望別人來幫助我。想來，服務大眾的人生觀就不會辜負自己的一生。

我也曾經想過，我既然出家，就要修行，我既要讀書，就要有讀書的環境；但我忽然感到，我也沒有錢，也沒有地，我要如何閉關修行呢？誰來給我地方呢？誰來給我吃飯呢？假如我要讀書，誰給我讀書的環境呢？

那個時候，也有寺院的護法信徒，說要護持我閉關，讓我專心寫作文章；我也曾有過念頭到靈巖山念佛一生，我也甘願在禪堂裡面打坐終老；但我覺得，假如我閉關修行有成，到了西方極樂世界、東方琉璃世界，那許多供養我的人、給我吃飯的人還在娑婆世界，他們怎麼辦呢？

想一想，這還是自私自利的行為，不能利益大眾，就打消了這種不為別人著想、只為自我成功的念頭。融齋法師曾經開示我：「未成佛道，先發心度眾，是菩薩發心。」因此，我發願要做一個菩薩；芝峰法師的一句「不要做焦芽敗種」，也讓我謹記在心，我不要做佛教的焦芽敗種。

我也有個性格，歡喜在山林裡爬上爬下的活動，享受那種遺世獨居的超然，與天地同的清淨逍遙；住在山裡面修行，沒有他事，除了早晚殿堂課誦以外，可以說自由自在，也是很愜意。但是我想到，到世間上來，只在山林裡自我修行，不能為社會服務，那來到世間上有何意義呢？只住在山林裡面，這不是消費世間嗎？不能貢獻世間，我何必做世間的廢人呢？

在佛教裡面，不少的人靠趕經懺替人念經收取一些嚫錢（紅包）為生，因為講經不容易，念經比較簡單，無所用心就可以獲得供養來養活自己。在那個生存不易的大時代，就是我去念經，也還是靠佛吃飯；加上我五音不全，念經就更不是我本來志願要走的道路了。我想到，人的生命是很可貴的，父母生養了我，讓我有機會在世間上做人，要這麼樣輕易的放過自己的人生嗎？

我也看過很多無所事事的出家人，到處雲遊行腳，我不知道他們的旅費是從哪裡來的？我也不知道他們這樣走來走去，究竟是為了什麼？我當然也想去旅遊參學、擴大見識，但我不能只是要人來幫忙我，他出錢，我去遊玩？這樣公平嗎？

我也看到一些住在小寺廟的人，天天關門，沒有事情做，只有初一、十五開個門讓信徒進來燒個香，所收的香油錢，也夠他維持三餐生活了。但，我能做這樣的出家人嗎？這不就是如一九五二年時，印順法師在新竹「台灣佛教講習會」曾經對我說過的：「修行、修行，假藉這個名義說這句話的人，有時候看似好聽，其實是懶惰的代名詞。」我不能用修行的名義，剝削佛教的飯食，假藉修行的名義鬼混一生。我也不甘願那樣的醉生夢死。

我也在掛念，自己這一生怎麼樣度過？當然，我想到，生命存在的意義，不能離開大眾，不能離開對社會的貢獻，否則，只是做一個飯桶或者衣架？那有什麼價值呢？

那個時候，常有人問我有沒有灰心失志的時候，這我沒有感覺過，但前途茫茫不知道做什麼好，倒是經常有的念頭。尤其在台灣，寺院裡的廚房工作，大都由女眾負責，沒有一個青年和尚到廚房裡為大眾服務，為此，我不能做飯頭僧，就引為終身之憾了。其實，所謂修行，難道煮飯、燒菜不是修行嗎？那許多苦行的頭陀行者，不是修行嗎？大家不懂得生活中的修行，所以佛教才與社會脫節啊！ （待續）

(中國時報)