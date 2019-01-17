第39屆時報文學獎散文組決審會議紀錄3
〈被遺忘的故事〉
郭強生：
我投這篇。我滿喜歡這篇，除了篇名不知所云以外，一開頭寫到：家家戶戶都缺少一隻貓，到結束寫到又養了一隻貓，比老鼠還膽小。他用這個暗喻了每個家都缺少了什麼感覺，像是從小時候生猛會吃老鼠的貓，到現在好像一直彌補不了什麼東西的感覺。他描寫的是很有趣味的，尤其是現代這個社會講到抓老鼠，已經很少人談貓抓老鼠和鼠患，這個時代感，比起真正講明了是哪個時代，更能感受到過去。
像是每隻貓怎麼死掉的等等，很有趣。他不講家人，卻講家裡養過的貓，投射出一種現代生活愈來愈淡的感情，好像只能把對家的感情投射到貓的身上。到最後，是帶有詩的味道，有跳躍感和情緒，但情緒是很真實的。把貓寫成可愛寵物的太多了，他寫的是很生猛的貓，而不是寵物貓，貓形象的描寫我非常喜歡。
周芬伶：
我同意強生說的。他寫的是有一點年代的，家家戶戶養貓的年代，跟現在的寵物貓不一樣，又有一點老時空、老情調，節奏比較慢。我以為這篇很長，結果才3千多字，因為他是跳的，也沒有太多突兀的東西，淡淡淡淡的寫。跟其他的文放在一起滿好看，但我想知道像這麼淡的文章，在其他文學獎會不會被挑出來？雖然是有文學性的，但攻擊性不強。
郭強生：
為何一定要擺出比賽用的文體呢？
周芬伶：
參加比賽，就像是武術大賽，要拿出最精彩的部分。（郭：他是輕功）對，他是內功。不過這個題材本身不是很好寫，要我來寫可能也只是這樣。這是我的思考。其實能進到500多篇的前十名，我沒有覺得他不好。只是這十幾篇裡面，有沒有一個指標，是能代表現代新的對散文的要求？這是我的思考點。
（待續）
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。