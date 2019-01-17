第39屆時報文學獎散文組決審會議紀錄3

2019年01月17日 04:10 中國時報 許文貞 紀錄整理／

〈被遺忘的故事〉

郭強生：

我投這篇。我滿喜歡這篇，除了篇名不知所云以外，一開頭寫到：家家戶戶都缺少一隻貓，到結束寫到又養了一隻貓，比老鼠還膽小。他用這個暗喻了每個家都缺少了什麼感覺，像是從小時候生猛會吃老鼠的貓，到現在好像一直彌補不了什麼東西的感覺。他描寫的是很有趣味的，尤其是現代這個社會講到抓老鼠，已經很少人談貓抓老鼠和鼠患，這個時代感，比起真正講明了是哪個時代，更能感受到過去。

像是每隻貓怎麼死掉的等等，很有趣。他不講家人，卻講家裡養過的貓，投射出一種現代生活愈來愈淡的感情，好像只能把對家的感情投射到貓的身上。到最後，是帶有詩的味道，有跳躍感和情緒，但情緒是很真實的。把貓寫成可愛寵物的太多了，他寫的是很生猛的貓，而不是寵物貓，貓形象的描寫我非常喜歡。

周芬伶：

我同意強生說的。他寫的是有一點年代的，家家戶戶養貓的年代，跟現在的寵物貓不一樣，又有一點老時空、老情調，節奏比較慢。我以為這篇很長，結果才3千多字，因為他是跳的，也沒有太多突兀的東西，淡淡淡淡的寫。跟其他的文放在一起滿好看，但我想知道像這麼淡的文章，在其他文學獎會不會被挑出來？雖然是有文學性的，但攻擊性不強。

郭強生：

為何一定要擺出比賽用的文體呢？

周芬伶：

參加比賽，就像是武術大賽，要拿出最精彩的部分。（郭：他是輕功）對，他是內功。不過這個題材本身不是很好寫，要我來寫可能也只是這樣。這是我的思考。其實能進到500多篇的前十名，我沒有覺得他不好。只是這十幾篇裡面，有沒有一個指標，是能代表現代新的對散文的要求？這是我的思考點。

（待續）

(中國時報)