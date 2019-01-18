虐童悲劇 天地不容 南市長黃偉哲怒喊 殺人償命

2019年01月18日 04:10 中國時報 蕭承訓

虐死女童4嫌遭起底！ 300民眾8小時怒包圍堵人

新聞透視兒虐案件連環爆，台中、苗栗昨再傳出幼兒遭幼兒園及繼父施虐案件。在人民怒吼之下，從中央到地方首長齊聲呼應，台南市長黃偉哲更喊出不要過失不過失了，殺人就是殺人，刑度最重到死刑，無非是要用殺人償命接地氣，但修法還是要看法官怎麼判？法務部是否執行死刑？民氣好用，治標不治本。

多少稚子無辜枉死 正義何在

根據教育部統計，2015年學校及幼兒園通報2-18歲兒少保護事件共1.9萬多件，其中36人死亡；去年通報案件增為2萬1174件，包括性侵、性騷擾、毒品濫用、家暴等，死亡人數減為27人，占0.013%。

衛福部統計也發現，2016年兒虐通報數為5萬4597件、2017年為5萬9912件，去年也逼近6萬關卡，顯示兒虐事件逐年增加，其中前年遭虐死亡原因中被父母虐死有13人，到去年第三季僅4人，從數據來看，虐死人數出現下滑，但人民為何要怒吼？私刑正義為何暴走？

首先，2歲男童王昊遭母親同居人劉金龍等人餵毒毆打虐死，一審判劉死刑，但以傷害致死判刑30年定讞，王昊姑姑窮極一切法律救濟仍無法改變，早已埋下民怨，接著北投國小女童命案、內湖小燈泡被殺，凶手未被判處死刑，加上法務部不執行死刑，民眾對司法從不信賴到絕望，只能自力救濟找尋出口。

虛假社會安全網 治標不治本

其次，兒虐案件並非單一司法問題，蔡政府以打造社會安全網，端出一堆政策牛肉，更在司改國是會議中，把兒少保護議題納入，但牛肉在哪裡，迄今無法落實，兒虐事件一再發生，人民期待政府安全保障的夢想幻滅，豈能不自保。

行政院長蘇貞昌昨以「人神共憤」譴責兒虐加害者，並指示教育、社政、警政等相關單位落實社會安全防護網。衛福部要求地方政府針對兒虐高風險家庭進行全面清查訪視，但學者卻指應將醫療院所納進防暴體系，透過第一線人員進行通報，避免孩子被打個半死才被發現。

補破網 別讓大眾拳頭又硬了

但醫師卻憂心跟社工一樣，擔心第一線面對加害者，恐遭暴方相向，且通報後續無法管，也沒有效，這些權責機關互推皮球，最後都要警察第一線協助，但有事找警察，沒事罵警察，受虐兒離不開原生家庭，警察也無可奈何。

修法亡羊補牢，一直是行政機關解決問題最省力的作法，如同洪仲丘案，在白衫軍公民行動後，迅速廢了軍法制度，但成效如何，民眾心知肚明，這次朝野也已有共識在立院下會期修法重懲修補這張虛假的社會安全網，可別再讓大眾拳頭又硬了。

(中國時報)