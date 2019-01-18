荷包縮水 包裹快捷郵資雙漲 油價連三升

2019年01月18日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

漲聲起！中華郵政昨日宣布，國內包裹資費18年沒漲、快捷資費12年沒漲，為反映合理成本，自今年3月4日起，將視物件的重量級距，調漲資費10至20元不等；3公斤以下包裹、1至3公斤快捷以及便利箱，則不受影響。

另剛創下逾2年的最大漲幅1.1元的油價，下周一將續漲，汽柴油價每公升要漲0.2元，如此95無鉛汽油牌價將逼近28元。

視重量調10到20元

中華郵政郵務處副處長李諸禮說，國內包裹原本「5公斤以下」的級距，將拆為「3公斤以下」與「3至5公斤」，3公斤以下的資費維持70元，3至5公斤資費從70元調整為80元，5至10公斤從90元調整為100元；而10公斤以上的包裹，各級距調漲20元。

國內快捷郵件則將「1至5公斤」級距拆為「1至3公斤」與「3至5公斤」，1至3公斤維持130元，3至5公斤從130元調整為140元，5至10公斤從170元調整為180元；10公斤以上的快捷，各級距同樣調漲20元。此外，250公克以下以及250公克至1公斤的快捷郵件，也調漲10元。

汽柴油下周漲0.2元

李諸禮說，調漲過後的價格仍優於業界，目前每年處理包裹約2500萬件、快捷1100萬件，受影響比例約3成，約750萬件，預計調整資費後，每年分別能多增加4000萬、2400萬元的收入。

另由於OPEC石油輸出國家減產，美國最新一周庫存原油也減少。依據中油浮動油價機制，汽柴油可漲0.2元，調升後95無鉛汽油每公升會到27.8元，柴油24.1元。

雖然下周漲幅看似已縮小許多，但如累積三周來國內油價調整幅度，每公升已達1.8元，屆時加滿50公升已比三周前多出90元，足足是一份晚餐的錢。實際漲跌幅將視周五(台灣周六)最後國際原油價格出爐計算而定。

(中國時報)