虐童人神共憤 蘇揆射3箭
接連爆發多起重大虐童事件，行政院長蘇貞昌昨神情嚴肅地表示，不幸事件令人神共憤、天地不容，看到弱勢兒童受到如此對待，政府深感慚愧。蘇揆表示，去年已提出《刑法》修正案，凌虐幼童致死者加重刑責，修正案已送至立法院，希望國會能優先通過。
拚修法 立院優先通過
台南市長黃偉哲則呼應蘇貞昌修法的說法，表示「虎毒不食子」，但社會接連幾起兒虐案件令人痛心，虐童是否重判更引發討論，「不要過失不過失，殺人就是殺人」，他認為兒虐案直接改以殺人罪認定，不失為可行的方案，更希望台南這起虐童案是最後一件。
黃偉哲表示，修法當然是正本清源，行政院2016年就把兒少修正法案送到立法院，立院到現在還在審議，希望早點完成立法。
再檢討 盤點社工人力
衛福部昨在行政院會提出策進作為報告，提出短、中、長期作法，包括短期啟動「春節關懷訪視專案」；中期將落實3年期的「強化社會安全網計畫」，增加1896名公部門社工，使社工人力達到3021人、中央地方並投入68億元預算；長期則是加強社區、家庭教育，推動暴力零容忍的社區意識，鼓勵民眾勇於通報113。
防漏洞 中央翻修法律
蘇揆隨即提出三大檢討方向，包括問題一再發生，代表政府沒有做好，主責單位應立即檢查關懷制度上的漏洞；各單位應主動積極介入關懷高風險家庭，加強兒少保護，並盤點社工人力缺口，提出方案。
民進黨立委蘇巧慧也與新北市議員林裔綺、彭佳芸、張維倩等人也開記者會指出，從2005到2017年統計來看，家暴、兒虐案件不斷攀升，2017年全台通報超過11萬件家暴案件，每5分鐘就一起，沒有通報的可能更多；2016年兒虐案件也超過4萬件，等於每15分鐘就一起，且兒童受虐致死的人數有127人，數字出奇的高。
蘇巧慧表示，0到6歲兒童分屬兩大法律，0到2歲是《兒少法》，《3到6歲》為幼教法，分屬衛福部與教育部管理，難免有不足之處，中央應全力翻修制定法律，補足漏洞。
(中國時報)
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