通報多提告少 檢察官無法作為

2019年01月18日 04:10 中國時報 張孝義 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

接連傳出虐兒事件，衛福部統計近年通報虐兒案件直逼6萬人次，政府盼透過修法嚇阻，但司法機關介入偵審件數卻相當少，法務部檢察司昨表示，如果兒童受虐成傷，就依刑法傷害罪偵辦，但傷害罪屬告訴乃論，如果沒有提告，檢察機關沒有追訴依據，所以無法有所作為。

檢察司指出，對於兒童受虐案件，並沒有專法，目前的「兒童及少年福利與權益保障法」只有加重刑責的規定，卻沒有犯罪行為態樣，所以一旦發生兒童受虐成傷或死亡，仍是依刑法的傷害、傷害致死或殺人罪來偵辦追訴，並沒有特別就兒童受虐案件司法結果進行統計。

依兒童受虐案件處理流程，社福單位通報時要進行「先期檢驗」，確定是否由幼童自己玩耍造成，或家長管教不當，並非全數列入兒虐案件，如果兒童受傷被列入虐兒案件，因傷害罪屬告訴乃論，必須有人提告，才依法追訴，如果自家造成的兒虐案件通常不會提告，所以無從追訴。

不過，檢察司指出，虐兒案件的家長不見得提告，但社會局有「獨立告訴權」為受虐兒童提出告訴，讓檢察機關有追訴依據，所以如果社會局發揮獨立告訴權，檢察機關還是可以偵辦，但比例相當低。

至於是否修法規定幾歲以下受虐兒童的傷害案件採非告訴乃論，檢察司認為應給加害人可悔過的緩衝空間。例如幼稚園老師或家長造成兒童受傷被通報，也許是管教不當或一時情緒失控，與蓄意凌虐有所差距，倘若非告訴乃論，加害人只能進入司法程序，沒有道歉悔過的機會。

此外，兒童受虐案件在法院審理過程中，法官對虐待成傷的認定，採嚴格態度，就算致死，也因沒有殺人犯意，以過失致死罪論處。多名不願具名的法官昨直言，法官也是人、也為人父母，如今希望早日通過國民法官制，讓鄉民一起參與審判。

資深法官表示，傷害兒童致死的刑度只有7年以上的刑度，對兒童人權的保障，確實立法太輕，但講了很久，立院就是未修法提高刑度，在無法律基礎下，法官只能從重量刑。

(中國時報)