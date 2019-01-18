趕鴨子上架 菜鳥社工難上手

2019年01月18日 04:10 中國時報 王思慧 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

民團昨指出，社工人力與庇護單位嚴重不足、寄養家庭青黃不接等問題亟需解決，而政府空有安全網，卻無法落實，兒童福利聯盟政策中心主任李宏文更說，在急就章之下，沒經驗的社工「趕鴨子上架」，擴充了社工人力卻難上手，根本無法發揮功能。

台北家扶中心主任王金敦表示，目前一個社工平均要負責18至25個案子，中南部則多達5、60個，人力、能力有限，無法專注看照。若需要安置，現在庇護單位，如寄養家庭，全台僅有1449戶，需照顧約2300名孩童，且許多寄養家庭的家長，年歲已高，體力較差，新寄養家庭加入甚少，有青黃不接的情形。

他指出，目前社工使用SDM安全評估表作為指標，評估受虐兒是否能回到原生家庭，但由於社工人力不足，後續的追蹤較容易忽略。

去年下半年開始，衛福部陸續將社福中心「脆弱家庭服務」從民間團體收回，重新分工，李宏文表示，該方案轉型後，民間的連結減弱。在政府要求擴充社工人力的情況下，地方政府急著把人力生出，只能聘用缺乏經驗的社工。

李宏文表示，各縣市主動關懷的程度不一，有些只有電訪，有些只見了父母，就判斷為安全，中央只有授權，沒有一致的標準。另跨轄區、跨部門整合不到位，他舉去年台北遭餓死的2歲兒童為例，原在嘉義由外婆照料的孩子，跟隨媽媽北上生活後，不幸遭餓死，這類案例，該由誰追蹤？

銘傳大學犯防系助理教授陳俊湘認為，政府推動社會安全網增加社工人力，但中央及地方經費誰要負責，KPI要怎麼評斷社工的努力，社工的人身安全是否要跟司法警政體系有足夠的協調，都是政府可以改進的方向。

(中國時報)