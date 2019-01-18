改革牛步化 司法失民心
司改國是會議第五分組決議通盤檢討兒虐防治政策，但兒虐案件接二連三，法務部對於兒虐防治政策的檢討卻僅止於擬修刑法286條第1項，兒童福利等團體昨批評政府改善方案牛步化，導致民眾對司法失去信任。
法務部長蔡清祥表示，對於父母、監護者、實際照顧兒少者，對兒少凌虐、粗暴行為導致兒少受傷甚至死亡，擬修刑法286條第1項「妨害幼童自然發展罪」加重刑責，已將刑法修正案送立法院審議，希望對虐童案有遏止作用。
據法務部統計，各地檢察署辦理刑法第286條妨害幼童發育罪，2016年偵結起訴4件，2017年為8件，2018年才2件，更讓人驚訝的是，迄今僅1件被判刑6月以下執行的確定案件，該罪定罪率低，修法難達懲罰嚇阻效果。
兒福聯盟指出，依「兒童及少年福利與權益保障法」，故意對兒童及少年犯罪者，可加重其刑至1/2；但與虐童有關的刑法第286條，對於凌虐或妨害16歲以下兒少身心發育的加害人，最高卻只處5年以下有期徒刑，並無加重結果犯的規定。
即使另依刑法第277條傷害罪加重結果犯論處，並加重虐童者的刑責1/2，刑度仍過低，與幼童遭殘忍手法凌虐的身心創傷相比，明顯不符社會期待，督促法務部及立法院應盡速修正刑法，加重虐童者的刑責。
兒福聯盟對保護兒童進度緩慢表示憂心，指虐兒案件判決結果在民眾看來，變成從輕發落，導致民眾對司法失去信任，甚至引發部分民眾強烈的憤怒與不捨，改採肉搜、私刑的手段，來為無辜受害的孩子伸張正義，凸顯台灣司法體系不得民心的隱憂。
警方則再呼籲民眾要冷靜，切勿觸法外，也不禁感嘆國內法治觀念不足，民眾對司法失去信心，才會出現脫序現象。
(中國時報)
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