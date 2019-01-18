強化保護 小媽媽也有藍天

2019年01月18日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 王思慧 ／綜合報導 ／綜合報導

日本兒童遭受父母等人虐待的事件越來越多，去年度「兒童諮詢所」接到的案件就高達13萬多件，創新高紀錄。在瑞士舉行的兒童權利委員會指出，日本法律沒有明文規定禁止體罰兒童，勸告日本應完善法律。

根據聯合國大會表決通過的「兒童權利條約」所設置的兒童權利委員會，16日在瑞士日內瓦召開批准條約國的人權狀況委員會，審查日本虐童情況。會上有委員提出，「日本沒有禁止體罰，體罰在日本社會普遍被容許，現在在日本的學校仍有體罰」。

日本法務省的負責人指出，日本民法認可監護人有指正小孩的懲戒權，厚生勞動省的負責人則表示，「在日本確實有所謂『愛的鞭子』之說法，認為打小孩可讓他往好的方向成長，但日本政府已致力讓體罰消失。」

同樣在台灣，父母對子女體罰及施虐情形嚴重，勵馨基金會執行長紀惠容表示，台灣的小媽媽還可能遭家庭的道德譴責被趕出去，相較國外譴責少，一定會有社福機構給予協助，社福資源、兒少社工人力也充足，國家也有完善的兒少保護網幫助未成年父母，呼籲政府要建構更完善的兒少保護機制。

紀惠容指出，未成年懷孕不全然會導向悲劇，有未成年父母決定要結婚把孩子生下來，爸爸努力工作賺錢，媽媽照顧孩子，也半工半讀，共同撫養孩子長大。

(中國時報)