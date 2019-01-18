收押3嫌 警調虎離山瞞鄉民

2019年01月18日 04:10 中國時報 程炳璋 、 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

警四分局長蔡進閱拿起麥克風柔性勸導民眾離去。（程炳璋攝）

出來就乎死！台南市1歲半女童「棠棠」遭17歲生母等4人虐打致死，檢方依殺人罪法辦，生母16日傍晚先由少年法庭裁定收容，其餘3人17日凌晨近1時由法官裁定羈押。法院外，憤怒民眾用手機直播呼朋引伴，超過500人等著要攔路教訓嫌犯，警方出動200多名警力並壓制挑釁、脫序民眾，最後法警調虎離山，從另一祕密通道將3人送往看守所，民眾僵持到昨天凌晨2點才散去。

手機串聯 等著攔路教訓

台南虐死女童案激出500人從16日凌晨起跟著檢警偵辦進度，10波「接力」包圍台南市警五分局、台南地檢署、殯儀館，還透過手機直播串聯，愈晚人愈多，17日凌晨已逾500人，還有網友在臉書宣告免費提供飲料當「支援」，要現場民眾展現「鄉民的正義」。

虐死女童的生母因未成年，16日傍晚先由台南地院少年法庭裁定收容，生母的薛姓表姊、表姊夫與李姓男子等3人已成年，台南地院法官直到昨天凌晨近1時，以犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串之虞，裁定收押，未禁見。其中薛姓表姊自稱懷孕半年，去年12月剛流產，屬生產後未滿2個月，請求免押，但仍被收押。

挑釁脫序 警方強勢抓人

這起虐死女童案引發民眾憤恨情緒，擬藉「私法」為不幸身亡女童討公道，他們堵住法院汽車車道，不放過任何一部駛出看守所的座車，警方出動200多名警力戒備，將民眾隔在車道兩側路邊，控制現場。

聚集而來的民眾身分複雜，不乏有人仗著人多勢眾，行為脫序，有幾部改裝機車在凌晨1時許開始以蛇行、鳴按喇叭方式，呼嘯穿梭法院外車道，引起一旁民眾吶喊助威，挑釁在場警方，來回數次之後，警方決定衝出來抓人，將一邊蛇行、一邊吆喝的機車騎士約5、6人攔下，並壓制在地，引起旁觀者一陣鼓譟，有人手持手機拍攝警方並大叫放人。

祕道移送 安置看守所

台南市警局第4分局長蔡進閱拿起大聲公柔性控制現場，警員一一清查蛇行挑釁的騎士，依危險駕駛開單告發。經過這場短暫衝突，院方剛好調虎離山，虐童案3嫌早被送上法警座車，從祕密通道送往看守所，民眾得知嫌犯已離去，在凌晨2時漸散去。

3嫌抵達台南看守所已經凌晨，所方暫時將他們安置於大舍房，昨天則把何、李2男隔離，各自安置收容在2人房，薛女則收容在6人住的舍房。據了解薛姓表姊一路哭進看守所，另2男情緒平穩，也未提出特別要求。

(中國時報)