男童偷喝羊奶 繼父狠毆遍體傷

2019年01月18日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 何冠嫻、／苗栗報導

虐兒事件又一樁！苗栗縣就讀國小4年級的10歲賴姓男童，因偷喝同學羊奶，曾姓繼父14日晚獲悉後徒手「教訓」男童，造成後腰部、臉頰和眼部多處受傷，校方15日發現通報縣府社會處緊急安置並聲請保護令。男童祖母17日由社工陪同報警提告，曾男坦承管教失當並公開向社會道歉，檢方複訊後依傷害和違反《兒少法》，裁定曾男限制住居。

男童昨由祖母和社工陪同，持驗傷單向頭份警方報案並提告，警方受理積極偵辦，並與男童繼父、47歲曾男取得聯繫；因近日肉圓未加辣家暴事件延燒，警方另覓隱密處偵訊，檢方也主動關切案情，全案因載送男童與祖母報案的計程車司機看不下去，將賴童受傷照片放上網而曝光。

警方調查，賴童生父去世多年，母親7、8年前改嫁曾姓男子，約2年前取得監護權，14日因賴童在學校偷喝同學的羊奶，校方告知家長，曾男下班途中獲悉，返家徒手修理男童，導致他臉頰、眼睛都瘀青，臀部上方、後腰部也有紅腫。

賴童15日照常上課，校方發現不明瘀傷緊急通知社會處。社會處副處長張國棟指出，社工介入了解後，確認有管教過當情形，男童雙眼疑遭拳頭猛毆，導致瘀青腫脹，四肢也疑有藤條鞭打的條狀紅腫痕跡，15日已緊急安置，17日陪同賴童與其祖母向警方報案提告，警方昨天下午即找到曾姓繼父釐清案情。

社政單位表示，賴童生母也曾因管教過當被通報，列管為高風險家庭，但此次最嚴重。曾男接受電訪表示，養子過去就有多次偷竊的行為，這次聽到養子又偷喝同學羊奶，認為男童屢勸不聽，盛怒下才嚴厲毆打，他坦承出手過重。曾男事後公開向社會大眾道歉「滅火」，強調願為錯誤行為接受應得懲罰，但也希望孩子知道不能再偷竊。

(中國時報)