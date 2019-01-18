1歲多女童綁椅上 哭到虛脫

2019年01月18日 04:10 中國時報 黃國峰 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

虐童案件頻傳，有網友PO文指控，台中市南屯區某五星級托嬰中心涉虐童，家長17日委託律師指出，1歲多的女兒被綁在兒童餐椅長達2個多小時，哭到虛脫才解開。托嬰中心則強調並非事實，並反控家長曾要求300萬元賠償，有恐嚇取財之虞。

女童家長委任律師沈靖家表示，女童去年10月入園後，每天都有些小傷痕，起初不以為意，後來陸續出現坐的時候會哭鬧、晚上做惡夢等奇怪行為，直到10月31日女童父親提早下班接女兒，發現女兒被綁在椅子上，哭到虛脫沒力。

沈靖家說，女童父親請警方調閱監視器畫面後，才發現女兒已被綁在椅上多達2個多小時，不滿為何每月繳2萬多元，孩子卻被綁起來？家長希望園方資遣、究責有問題的老師，另通知社會局，但都未獲回應，要求相關單位儘快作為，也希望透過司法制裁、制止這些行為。

托嬰中心盧姓負責人表示，家長所說並非事實，女童僅坐安全椅上1個小時，當日有萬聖節活動，老師們進進出出，女童僅1歲多，喜歡跟著老師，基於安全考量，才將她放在兒童餐椅上，並以安全扣具固定，未用其他器具綁住，若管教有疏漏，願虛心檢討，相關老師也已離職。

托嬰中心另以書面聲明，女童入園僅約10多天，雙方信賴關係尚未熟悉，疏漏之處自應檢討，但家長去年11月起要求賠償300萬元，後降至100萬元，還問說「願意花多少錢買這塊招牌？」並揚言提告、找記者、上談話節目等，有恐嚇取財之虞。

對於園方質疑索賠合理性，沈靖家反問：「你已讓一個小朋友變這樣，你覺得多少錢可以買回健康的心靈？」

台中市社會局表示，獲報後立即由家庭暴力防治中心調查，業者對管理行為坦承不諱，雖然動機為導正幼兒行為，無虐待意圖，也未造成身體直接傷害，但仍有照顧管理疏失，將限期改善，近期將再稽核。

台中市議會民進黨團總召李天生指出，台中市受虐兒人數多達382人，高居全台第3，呼籲「媽媽市長」施鐵腕。市政府表示，已啟動過年前關懷訪視工作，有很多高風險家庭都有案可查，會深入了解這些家庭與孩童現況。

(中國時報)