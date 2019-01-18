出了狼窩入虎口 棠棠命運多舛
台南1歲半女童棠棠遭虐喪命，諷刺的是，女童剛出生因父親吸毒，警政單位通報列為高風險家庭，台南市社會局展開7、8個月追蹤，隨著女童跟母親搬回外婆家，被視為對女童「危險」的父親不存在，解除追蹤，詎料，母親無法預期的施暴，反使女童陷入險境，讓人不勝唏噓！
受虐女童15日深夜送醫急救不治，20歲的生父由於車禍只能拿著助行器緩步走路，一接獲噩耗趕赴醫院，發現女兒遭虐致死，在臉書po文自責沒能好好照顧女兒。然而讓人訝異的是，警方透露，2017年女童剛出生時，父親因吸毒案被通報為高風險家庭。台南市家暴中心證實，當年女童一家確實曾被列案追蹤，社工追蹤長達7、8個月，隨著女童與母親後來搬離父親住處，加上社工訪視觀察外婆與母親將女童照料得不錯，之後，女童母親與父親也離異，也就未再追蹤列管。
沒想到，循正常程序與流程追蹤列案，高風險因子卻變成難以預料的母親與其他親友，制度設計再好，淪為百密一疏。
社會局強調，僅憑過去列管無從預測未來會演變成什麼，這也凸顯每一件兒虐案件，單靠社工、警察是不夠的，需要更多民眾的雞婆與提高敏感度。
(中國時報)
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