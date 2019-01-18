小孩生養小孩 兒虐高危險群

2019年01月18日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南1歲半女童棠棠遭17歲母親等4大人虐打致死，小媽媽遭起底只顧玩樂，事實上，薛女前年底生女才15歲，根本也是個孩子，年長3歲的丈夫同樣心性未定，婚姻1年多就玩完，毫無為人父母自覺，女童外婆形容女兒，「沒出過社會、任人擺布導致害死小孩！」

根據衛福部委託研究學者與醫界統計，有半數施虐者年齡在20到29歲之間，未滿25歲小爸媽是兒虐高危險群。台南這起兒虐案，女童母未成年、女童父也才20歲，女童外婆回憶當時知道女兒懷孕，原本氣得要怒告對方，得知對方也是單親家庭，心軟決定成全。

老家在關廟的17歲薛女家境不佳，全家6個小孩全靠單親媽媽一個人在工廠作工賺錢養家，薛母育有2男4女，包括死去的棠棠，已有3個孫子孫女。她說，女童母排行老5，因早婚早生、照顧小孩的緣故，女兒至今不曾出外工作賺錢，「根本不知道社會代誌」，在媽媽眼中，女兒雖已為人母，卻始終是孩子，什麼都不懂。

薛女臉書都是獨自一人照片居多，多數為露肩、露腿等照，且不是唱歌就是看電影，甚至有一篇PO文僅穿著內衣褲坐在海邊留影。諷刺的是，薛女曾提及把小孩給保母帶很不放心，如今自己卻成為虐死親生女兒的凶手，網友毫不留情謾罵，灌爆薛女臉書。

女童外婆指出，去年9月因不滿女兒離婚，母女大吵一架，女兒之後就帶著棠棠搬去北區跟表姊住。去年底，關廟山西宮12年大建醮，她曾開口要女兒帶外孫女回來拜拜，當時女兒告知「我不能回去，表姊說我們不能出門」，母親頭一次察覺有異狀，但因屢勸女兒回家不聽，她也無能為力。怎料，這一回卻是接獲外孫女被大人活活打死噩耗。

(中國時報)