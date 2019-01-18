選總統 王鬆口有機會4年就好

2019年01月18日 04:10 中國時報 曹明正 、 賴佑維 ／綜合報導 ／綜合報導

前立法院長王金平17日晚在高雄圓山飯店舉行「辭歲感恩晚會」，現場贈送千本新書《橋─走近王金平》給支持者，台上台下拱他選總統，他首度鬆口說出，「若有機會，4年就好！」台下隨即爆出熱烈掌聲。

眾人力拱 回因緣快到了

先前說要元宵節後表態的王金平，昨在高雄圓山飯店宴請藍營各界代表、支持者，準國民黨高雄巿黨部主委莊啟旺，開頭先祝他「心想事成」，擔任主持人的高雄市農會理事長蕭漢俊接著問台下，「王院長心在想什麼？」

「選總統！選總統！」聲此仆彼起，蕭漢俊接著問王金平老是講「因緣」還沒到，到底到了沒？王回答「快了、快了！」眾人拱說「選總統、選總統」，王終於鬆口「若有機會、4年就好」。

王金平首度表態引來熱烈掌聲，隨即有人高喊：「總統好！」對「4年就好」他稍後表示，是「希望能整合朝野，化解衝突、讓國內安定」，進一步問他底下喊「總統好」，他則語帶保留說「你們自己解讀」。

當1任 整合朝野化解衝突

在議會首度受詢超過13小時的高雄巿長韓國瑜，昨晚8點半趕到會場，他先感謝選舉過程王出錢出力，並說最讓他感動的是，王金平有句話他謹記在心，就是從事政治活動過程，一定要有宗教家情懷，就是「苦民所苦」。

韓國瑜說，從事政治活動如忘了悲天憫人、忘了苦民所苦，是不行的。台灣民主發展到現在，很多人失望，是因看不到效率，他說自己當立委9年，因太年輕不成熟，希望未來從事政治，一定要記住「苦民所苦」。

稍早被問到是否元宵節後宣布參選，王金平沒正面回答，還以「剝洋蔥」喻說，洋蔥一層層剝，現在還沒剝到底，時間成熟他就會剝最後一層。他透露，元宵節過後一段時間，就會剝到底。

令韓感動金句「苦民所苦」

問到提名機制，他說，黨中央還在研究，如有改變黨章規定、改變作法，要有十足把握，否則國民黨將元氣大傷。針對民進黨祕書長羅文嘉說他「藍皮利益骨」，他回應自己是「利益眾生、利益國家、利益人民」。

而針對王金平將宣布參選，朱立倫說，國民黨是民主政黨，歡迎不管是想參選總統或立委的人都可表達意見，透過民主機制，選出最適當的國民黨候選人。

王金平昨接受媒體專訪也明確表示，目前已在具體行動，只差沒把「我要選總統」5字說出口；他說，上屆本要選沒選，，這次「因緣成熟了，自然水到渠成。」王說，會依黨內機制參選，先拚再說；一旦柯文哲要選，「就兄弟登山，各自努力。」

(中國時報)