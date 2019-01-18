柯首談組黨 「不是一般的政黨」

2019年01月18日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲對是否組政黨、角逐2020總統大位？向來不正面回應，16日他與網紅「館長」陳之漢合體直播，首度鬆口說「從長計議」、「正在想」，昨更進一步指出，的確在思考組黨，因除了統獨意識形態，實在看不出國、民兩黨有什麼不一樣，他透露，現在網路興起，應思考政黨該長什麼樣子，「我們也不是組一般的政黨。」

媒體昨問柯是否組黨，動機及考量是什麼？柯文哲說，「我只說我在想」、「思考是人類的特色，沒有動機」、「正在想而已」。當被問到，如組黨，能否做到超越藍綠？柯說，這是另外要思考的題目，就他個人看，除統獨意識形態，他實在看不出國民黨、民進黨有什麼不一樣？

柯指出，他在想現在網路興起，政黨該長什麼樣子，2000年前人類是直接民主，蘇格拉底是被人民用直接投票判死刑；但到17世紀現代國家興起，美國在加州還沒有飛機時代，到華盛頓開會也要一周，所以不得不用間接民主，但現在網路時代可直接i-voting。

柯進一步解釋，他不是想自己的政治生命，而是怎做對台灣較好；至於是否可能因組黨，失去中間選民支持，他說：「所以我們也不是組一般的政黨，只有你的想像可以限制你，基本我還是學者，我還不是政治人物。」

組黨後下一步選2020？柯文哲稱，八字還沒一撇。但他暗指扁、馬、蔡都當得不好，主因是台灣的憲政體制，誰當總統效果都差，要思考是不是制度有問題。

(中國時報)