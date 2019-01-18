韓備詢處女秀 綠猛攻九二共識
高雄市長韓國瑜17日首度進議會備詢，民進黨團大陣仗聯合質詢，陳明澤、陳致中先問他對九二共識見解，韓自稱是九二共識堅定支持者，唯有承認這根定海神針，才能確保兩岸和平發展。
「哇，議會第一題就這麼硬喔？」韓國瑜聽到民進黨議員問他對九二共識見解，直率反應讓現場忍不住笑出聲，多少化解處女秀的緊張氣氛。
韓重申，現階段對台灣、高雄未來及兩岸和平發展，九二共識是最重要定海神針，過去30多年來，九二共識讓兩岸穩定交流發展，重要性不言可喻。
陳明澤質疑，「選前如拋出這議題，選舉你起碼少30％選票！」他說，韓國瑜當過立委，中央預算都沒送北京審，為什麼要承認九二共識？韓澄清，他投票前5天就正式公開承認九二共識，絕沒騙人；他說，「我是九二共識堅定支持者，如此貨才能賣出去，人才進得來高雄，兩岸也才會有和平發展。」
扁子陳致中昨首次質詢韓國瑜，大陸國家主席習近平明確定調，九二共識就是一中原則、一國兩制，沒模糊空間，難道韓還要繼續講九二共識？
韓國瑜回應，他承認九二共識，並非一國兩制；根據憲法我們國名是中華民國，治權是台澎金馬，這部分非常清楚，他強調，九二共識現階段非常重要，台灣2300萬人可在這架構下生存發展、衝經濟、好好培養下一代。
卸任的前新北市長朱立倫昨赴桃園參訪時也說，九二共識是兩岸交流基礎，九二共識就是有和平、交流，可以賺大錢，這就是民眾心聲。
陳水扁1993年5月在立院審查退撫會榮民預算時，因一句「榮民預算不就等於養豬」惹毛韓國瑜，韓一個箭步衝上前翻桌，並對阿扁頭部揮拳，打到對方住院3天，事後韓出面公開道歉。韓扁恩怨未解，陳致中昨處女秀，已儼然一副演出王子復仇記架式，批判毫不手軟。韓陳首次交手，果然如外界預期，相當有看頭。
(中國時報)
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