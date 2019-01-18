林佳龍籲盧 爭取山手線快提計畫

2019年01月18日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

蘇揆走馬上任後昨首次舉行正式行政院會，九合一對手相逢，表面未見廝殺反倒一片祥和，不過盧秀燕要求新任交通部長林佳龍「全額補助」台中山手線建設，林佳龍院會上未回應，晚間則稱，山手線預算屬競爭型預算，他當部長是可以爭取建設，但如果現任市長不提計畫給中央，他也沒辦法補助。

高雄市長韓國瑜昨因市政總質詢未出席院會，外界則關注九合一藍綠「新北市組」及「台中市組」是否在院會過招？院會結束後，當事人都說氣氛很好。

台中市長盧秀燕提及山手線，盼中央全額補助，林佳龍沒回應，但盧說，林佳龍雖未回應但態度和善，她相信林會同意全額補助；盧秀燕還爭取2020主辦台灣燈會。

晚間林佳龍回應時則指出，政府政策有延續性，若新市長有新的意見，須依程序重新提出規畫、重新審查。他說，雖然山手線已獲前瞻建設補助，但因屬競爭性預算，由地方政府主動提計畫爭取預算，預算不會永久保留。「如果新市長對山手線有不一樣想法，應儘速提計畫交付審查，以免錯失爭取補助機會。」顯然表面和諧仍難掩背後角力。

侯友宜在院會上也爭取「青春山海線」預算，他先表示和蘇揆有12年交情，對院長非常尊重，蘇揆給他很多指導，他非常感恩。

侯會後受訪前跟鄭文燦一度牽手，讓媒體吃驚，侯解釋，兩人已認識18年，當時在桃園縣，一是議員、一是警察局長，後又在中央新聞局跟警政署共事過，「台灣小小的，都是親戚五十、好朋友」。

盧秀燕說沒牽手，她解釋說因擔心先生有意見。

鄭文燦則關切觀光局的觀光發展基金，希望取自桃園機場、挹注桃園。

(中國時報)