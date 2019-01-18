黨產會追徵國民黨11.4億 停止執行確定

2019年01月18日 04:10 中國時報 王己由 、 周毓翔 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

黨產會認定國民黨舊中央黨部大樓從借用、租用到承購，自始至終於法不合，向國民黨追徵出售價額11億3973萬多元，國民黨不服聲請停止執行，台北高等行政法院裁准停止執行追徵，黨產會不服提抗告，最高行政法院昨裁定駁回，全案停止執行確定。

對此，黨產會昨表示，最高行政法院裁定仍維持一貫見解，認為「命移轉或追徵財產的行政處分」需停止執行，這裁定只是基於保障國民黨權利目的，就追徵部分先停止執行，並沒認為黨產會認定不當取得財產行政處分違法，本案訴訟還待法院續審。

黨產會為追徵國民黨舊中央黨部大樓，還移送行政執行署台北分署強制執行，本件裁定確定後，暫不能對國民黨266筆不動產實施查封拍賣變價程序。

國民黨文傳會代理主委唐德明說，任何民主國家處分人民財產時，都得先經司法機關，黨產會竟自己處分；很開心司法做此裁定，證明黨產會違反民主法治原則，不再讓黨產會為所欲為。

(中國時報)