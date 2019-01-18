前外交官批美干預內政
「口譯哥」趙怡翔未經外交特考，就被任命為駐美代表處政治組組長，引發外界抨擊，但美國在台協會（AIT）及美國智庫均出言相挺，對此，我資深退休外交官指出，過去高官名將子女若要進外交部，都是規規矩矩地先通過外交特考，從基層幹起，不會有趙怡翔這樣破壞文官體制的人事，再者，政府絕不允許外國干涉我政府人事權，不允許挾洋自重。
前駐俄羅斯副代表姜書益說，最近AIT官員、美智庫學者均紛紛力挺「口譯哥」，公然干涉外交部的人事運作，不可思議。
姜書益舉例表示，駐外使節奉調返國時，若駐在國領袖致函我外交部要求留任，外交部都是立刻拒絕，並要求駐使立即束裝返國，因為我政府絕不容許外人涉我政府人事權，絕不容許外交人員有挾洋自重的行為。有一次外交部要將駐南太平洋島國大使調回國，當地國表態希望將他留下，外交部仍堅持立刻將人調回國。
姜書益並說，一級上將何應欽的女兒何麗珠、上將胡宗南的公子胡為真、中研院長錢思亮的公子錢復，還有蔣孝嚴，無一不是先通過國家外交考試，慢慢地從基層幹起。姜本人在1975年考進外交部後，何麗珠每天與他們這些新進人員，一同負責接待外賓，沒有特殊待遇。
姜感歎，外交部人事制度現因人而設，難怪部內同仁戲稱，所謂「人事制度」就是有人事的講「人事」，沒人事的就講「制度」！
他認為，蔡英文總統、部長吳釗燮等如果認為趙怡翔等人是不可多得的人才，直接任命趙做大使、或駐美代表等，政治任命是總統的職權，別人無權過問，但先刻意修改《駐外外交領事人員任用條例》，將非職業外交官得擔任駐外人員的上限由10％放寬至15％，增加政治任命名額後，再任命他擔任政治組長，破壞文官體制，這種作為必須糾正。
(中國時報)
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